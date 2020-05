Nejednotný postup Európy ohrozuje oživenie turistického ruchu v regióne

Zdroj: CNBC

Európska komisia minulý týždeň predstavila usmernenia o tom, ako by sa mali znovu otvoriť turistické ciele v regióne. Okrem iného je to napríklad rezervačný systém pre stravovanie a bazény. Rozhodnutia sú však v konečnom dôsledku na jednotlivých vládach 27 členských krajín. Znamená to, že rôzne mestá oznámili rôzne opatrenia týkajúce sa prijímania nových hostí.

„Obávam sa ... nedostatočnej štandardizácie, nedostatočnej harmonizácie,“ povedal pre CNBC Eduardo Santander z Európskej turistickej komisie, skupiny združení cestovného ruchu z celej Európy. Z nedostatočnej koordinácie by nakoniec mohli ťažiť konkurenčné destinácie. „Ak plánujete navštíviť Taliansko, tamojšie nariadenia sú v porovnaní s Gréckom alebo Španielskom oveľa sofistikovanejšie a zložitejšie - možno to vytvorí konkurenčnú výhodu alebo konkurenčnú nevýhodu, ak sú niektoré vlády veľmi uvoľnené alebo niektoré naopak veľmi prísne “, povedal Santander.

Podľa správy ETC, bude Francúzsko najviac zasiahnutou európskou destináciou, tento rok príde do krajiny o takmer 38 miliónov návštevníkov menej. Španielsko a Taliansko sú v tesnom závese, o 34 a 31 miliónov menej turistov.







„Mám trochu strach, ak vidím problém z globálneho hľadiska," povedala pre CNBC Giovanna Manziová, generálna riaditeľka BWH Hotel Group v Taliansku. „Bohužiaľ chýba v tom konzistentnosť, každá krajina si robí, čo chce, to nám samozrejme nepomáha.“ Podľa nej krajiny ako USA a Čína majú v tejto veci pravdepodobne jednotný postup, čo ich môže posunúť v rebríčku popularity pre Európu.

Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) vo svojej správe Trendy v cestovnom ruchu do roku 2020 uviedla, že „Francúzsko, Španielsko, Spojené štáty americké, Čína a Taliansko zostávajú medzi piatimi najvýznamnejšími turistickými destináciami na svete a týmto krajinám patrí viac ako štvrtina (27 %) návštev zo zahraničia v roku 2018.“