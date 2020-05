Taliansko varuje, že turistické koridory by znamenali deštrukciu spoločného trhu

dnes 15:46 -

Taliansko varuje pred dohodou medzi jednotlivými krajinami Európskej únie (EÚ) o vytvorení takzvaných "turistických koridorov". "Nepripustíme žiadne bilaterálne dohody, ktoré by v Európe vytvorili uprednostnené koridory pre turistov. To by znamenalo deštrukciu spoločného trhu EÚ," varoval na tlačovej konferencii taliansky premiér Giuseppe Conte.

Povedal, že o tom telefonoval so šéfkou Európskej komisie (EK) Ursulou von der Leyenovou. "Vytvorenie turistických koridorov by znamenalo, že turistický trh, na ktorý len v Taliansku pripadá 13 % hrubého domáceho produktu, sa zdeformuje. To je na voľnom trhu neprijateľné," uviedol Conte na tlačovej konferencii venovanej predstaveniu miliardového záchranného balíka. Jeho súčasťou je napríklad aj podpora pre sektor cestovného ruchu, ktorý tvrdo zasiahla koronakríza.

Taliansko chce vyzvať EÚ, aby prijala jednotné ochranné a zdravotné štandardy pre cestovný ruch. Tým sa má zabrániť bilaterálnym dohodám medzi krajinami EÚ v oblasti cestovného ruchu.

Taliansko patrí medzi krajiny najzasiahnutejšie pandémiou nového koronavírusu. Zatiaľ nebol stanovený termín, kedy budú môcť dovolenkári opäť cestovať do krajiny. Príjazdy zahraničných cestujúcich sú povolené len za zvláštnych podmienok a s objasnením dôvodov.

Na otázku, kedy budú môcť Taliani po viac než dvojmesačnom zákaze vychádzania opäť cestovať v rámci krajiny, Conte odpovedal, že zatiaľ to nie je možné. Cieľom je najprv výraznejšie potlačenie pandémie. Očakáva sa však, že od 1. júna by sa mohla zvýšiť voľnosť Talianov v oblasti cestovania.