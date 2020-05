Výhľad na trhu s ropou sa mierne zlepšil vďaka uvoľňovaniu blokád

Zdroj: TASR

Foto:SITA/AP

dnes 11:31 -

„Odvtedy sa výhľad mierne zlepšil a ceny ropy, ktoré sú síce stále hlboko pod úrovňou, na ktorej sa nachádzali pred začiatkom krízy spôsobenej ochorením COVID-19, sa zotavili zo svojich aprílových rekordných miním,“ konštatuje sa v najnovšej správe IEA.



Ale vzhľadom na to, že blokády sa len zmiernili, aj to nie všade, a väčšina obmedzení trvá, dopyt po rope utrpí v máji ďalší úder, poznamenala IEA.



Vo svojej pozorne sledovanej mesačnej správe o trhu s ropou uviedla, že svetový dopyt po rope klesne tento mesiac o 21,5 milióna barelov (1 barel = 159 litrov) denne, pričom krajiny a spoločnosti produkujúce ropu znížia ťažbu o 12 miliónov barelov/deň.



„Ekonomiky utrpeli obrovský šok, mnohé podniky sa zavreli a nezamestnanosť sa dostala na úroveň, ktorá tu nebola od 30. rokov minulého storočia,“ skonštatovala organizácia so sídlom v Paríži.

„Kolaps svetového obchodu, narušenie svetových dodávateľských reťazcov, únik do bezpečia na finančných trhoch a prudký pokles dôvery spotrebiteľov a podnikov, to všetko by si malo vybrať daň z budúcej hospodárskej aktivity,“ pokračuje správa.



Agentúra odhaduje, že koronavírusové blokády zasiahli približne štyri miliardy ľudí na celom svete, čo narušilo dopyt po ropných produktoch, ako sú benzín a letecké palivo.

Ale lepšia ako očakávaná mobilita vo vyspelých krajinách a postupné uvoľňovanie blokád viedli IEA k tomu, aby zmiernila svoju pochmúrnu predpoveď z minulého mesiaca.

IEA najnovšie odhaduje, že globálna ekonomika sa pre pandémiu nového koronavírusu v roku 2020 zmenší o niečo viac ako 4 %, čo je o niečo lepšia prognóza ako v predchádzajúcej správe. Dodala však, že riziká, ktoré ohrozujú potenciálne oživenie dopytu, ako napríklad druhá vlna ochorenia COVID-19, zostávajú.



IEA tiež zmiernila predpovede týkajúce sa vplyvu blokád na globálny dopyt po rope tento rok a tento štvrťrok. Najnovšie očakáva, že globálny dopyt po rope klesne v roku 2020 o 8,6 milióna barelov denne, to je o 9 %, zatiaľ čo v 2. štvrťroku sa zníži o pätinu (20 %).



Pomalé uvoľňovanie blokád a koordinovaná snaha producentov o zníženie ťažby viedli v uplynulých týždňoch k zvýšeniu cien ropy po aprílovom kolapse, keď sa cena WTI prepadla do záporného teritória. Dôvodmi boli slabý dopyt, nadmerné dodávky a nedostatok skladovacích kapacít.



Globálne zásoby ropy v apríli vzrástli. Podľa Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) dosiahli neuveriteľnú úroveň pokrytia dopytu pod dobu 90 dní. Zásoby ropy v USA pritom v apríli stúpli o viac ako 50 miliónov barelov.



Riaditeľ IEA Fatih Birol v separátnej správe v stredu (13. 5.) upozornil, že potrvá najmenej rok, a pravdepodobne oveľa dlhšie, kým sa globálny dopyt po rope vráti na úroveň pred tzv. koronakrízou, čo bolo zhruba 100 miliónov barelov (1 barel = 159 litrov) denne.



Pripomenul, že zotavovanie dopytu bude závisieť od rastu globálneho hospodárstva a možnej druhej vlny nákazy COVID-19, ktorá by mohla viesť k návratu k prísnejším blokádam.

IEA vo svojej aprílovej správe o trhu s ropou skonštatovala, že pandémia nového koronavírusu zničila desať rokov trvajúce obdobie rastu dopytu po rope, keďže mnohé krajiny pristúpili k bezprecedentným opatreniam, aby zastavili šírenie nákazy.