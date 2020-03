dnes 12:16 -

BRATISLAVA 17. marca (SITA) – Hospodárky výsledok spoločnosti ČEZ za uplynulý rok prekonal očakávania analytikov. Prevádzkový zisk bol vo výške 60,2 mld. CZK. Stredná hodnota analytických odhadov podľa agentúry Bloomberg predstavovala 58 mld. CZK. Čistý zisk spoločnosti očistený o mimoriadne položky dosiahol 18,9 mld. CZK, kým trh počítal so sumou 17,4 mld. CZK. ČEZ ťaží najmä z rastúcich cien elektriny po roku 2016. Ten sa vlani s oneskorením v plnom rozsahu odrazil na hospodárskom výsledku firmy. "Oneskorenie nie je prekvapujúce. Je to dané tým, že sa elektrina predkupuje aj na roky dopredu, takže cenové obraty na trhu sa prejavujú s odstupom," komentoval v utorok výsledky ČEZ-u hlavný ekonóm investičných fondov Czech Fund Lukáš Kovanda. Aj vďaka tomu by sa podľa neho malo v tomto aj nasledujúcich rokoch firme ČEZ dariť, a to dokonca lepšie ako vlani.

Súčasné "vypnutie“ podstatnej časti domácej ekonomiky ako aj ochromenia ekonomiky globálnej pre šírenie koronavírusu samozrejme podľa Kovandu znižuje a bude znižovať dopyt po elektrine. Avšak práve významná zotrvačnosť trhu s elektrinou umožní ČEZ-u tento útlm do značnej miery "zahladiť“, vysvetľuje ekonóm.

Pokiaľ by sa ale svet pre koronavírus dostal tento rok do recesie podobnej tej z roku 2009, prejaví sa to na zhoršenom výsledku hospodárenia ČEZ v porovnaní s aktuálne ešte stále predpokladaným trendovo rastovým vývojom. Rastový trend podporí v rokoch 2021 a 2022 stupňovanie tempa odstavovania nemeckých jadrových a uhoľných elektrární. To vytvorí silný tlak na rast cien elektriny na trhoch, kde ČEZ pôsobí.

Dividenda ČEZ by sa mohla tento rok vrátiť na úroveň 33 CZK na akciu. Rovnakú dividendu vyplácal podnik tiež za roky 2016 a 2017, za rok 2018 ju znížil na 24 CZK. Český štát ako takmer 70-percentný vlastník ČEZ by v takomto prípade inkasoval 12,4 mld. CZK.