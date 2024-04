Záujem domácností o fotovoltiku v prvom štvrťroku mierne klesol

Foto: pixabay.com/Como una Reina

Vysoké ceny energií zvýšili záujem domácností o inštaláciu fotovoltických elektrární, ten však v prvom štvrťroku 2024 mierne klesol. Záujemcovia o fotovoltiku sa často stretávali s bariérami pri povoľovaní a v administratívnych procesoch. Poukázala na to sprostredkovateľská spoločnosť 123dopyt.sk.

„V roku 2024 sa za prvé štyri mesiace znížil dopyt po fotovoltike o 38 %. Pripisujeme to jednak tomu, že kto mal záujem o tento typ ekonomického šetrenia, siahol po investícii zrejme práve v roku 2023 alebo dokonca ešte v roku 2022, keď sa taktiež dali čerpať dotácie z programu Zelená domácnostiam,“ uviedol riaditeľ spoločnosti 123dopyt.sk Otto Kočí.

Jedným z dôvodov, prečo sa znížil dopyt po fotovoltike, boli podľa spoločnosti aj nevydané poukážky od Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SIEA), ktoré mali čiastočne pokryť domácnostiam náklady na inštaláciu. Poukážky by SIEA mala začať vydávať už počas najbližších týždňov.



Nulové emisie

Sprostredkovateľská spoločnosť evidovala nárast pri rekonštrukciách domácností, keď sa zvýšil záujem ľudí o služby súvisiace so zateplením domov, inštaláciou tepelných čerpadiel či výmenou striech. „V prvom štvrťroku 2024 sa ľudia pustili do úprav, ktoré dlho odkladali, pretože v období lacných energií neboli až také dôležité,“ objasnil Kočí.Od roku 2030 by mali podľa smernice o energetickej hospodárnosti budov všetky nové stavby dosahovať nulové emisie. Zvýšený nárast o fotovoltické panely by sa mal tak podľa Kočího prejaviť v najbližších rokoch.