Slovak Lines v súvislosti s koronavírusom zintenzívnil čistenie autobusov

Spoločnosť Slovak Lines v súvislosti s rizikami spojenými s novým koronavírusom zintenzívnila čistenie autobusov. Informovala o tom hovorkyňa spoločnosti Eva Vozárová. Dopravca začal na jeseň minulého roka využívať prostriedky obsahujúce typ polymérovej dezinfekcie PolyHMG, ktoré kombinujú dezinfekčnú funkciu s ochrannou.

"Ako každý rok pred chrípkovou sezónou sme spustili pravidelnú komplexnú dezinfekciu priestorov a vzduchotechniky, pričom čistenie každého jedného autobusu trvá päť hodín. Rozdiel oproti minulosti je v použití nových moderných technológií obsahujúcich polyméry, ktoré zanechávajú povrchy dlhodobo chránené, pretože vytvárajú nehostinné prostredie pre patogény," skonštatoval generálny riaditeľ Slovak Lines Pavol Labant.

Zároveň dodal, že v súvislosti so zdravotnými rizikami spojenými s novým koronavírusom zintenzívnili čistenie autobusov. Týka sa to najmä liniek na letiská do Viedne a Budapešti, ale aj na regionálnych linkách v Bratislavskom kraji.

Vozárová priblížila, že najnovší typ polymérovej vodou riediteľnej dezinfekcie PolyHMG eliminuje existujúce mikroorganizmy, baktérie, vírusy, plesne, kvasinky, riasy. PolyHMG podľa jej slov kombinuje dezinfekčnú funkciu s ochrannou. "Vytvára ochranný biocídny film, nehostinné prostredie pre patogény, a tým eliminuje aj ďalšiu možnú kontamináciu. Povrch je tak chránený dlhodobo a riziko nákazy klesá," spresnila. Účinnosť takto dezinfikovaných plôch sa podľa nej počíta v týždňoch, pri nenamáhaných plochách, ako je klimatizácia, sa účinnosť potvrdila aj po niekoľkých mesiacoch. Namáhané plochy ako držadlá či sedadlá majú účinnosť kratšiu, preto je nutné pravidelnejšie čistenie.

V súvislosti s opatreniami, ktoré majú obmedziť šírenie nového koronavírusu, sa zároveň upravujú cestovné poriadky prímestských liniek integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji, ktorého je Slovak Lines súčasťou. Od stredy tak prímestské linky jazdia v prázdninovom režime.