Austrália na boj proti koronavírusu vynaloží 2,4 mld. austrálskych dolárov

Austrálska vláda ohlásila balíček výdavkov v sume 2,4 mld. austrálskych dolárov (AUD) na riešenie problémov spojených s epidémiou koronavírusu, ktorá otriasla finančnými trhmi a narušila cestovanie. Austrálsky premiér Scott Morrison uviedol, že v rámci balíčka výdavkov na zdravotníctvo sa po celej krajine zriadi do 100 kliník na liečbu nákazy koronavírusom. "Tento balíček je na prevenciu a liečbu nákaz koronavírusom v nadchádzajúcich týždňoch," povedal premiér.

Podľa denníka The Australian predseda vlády plánuje vo štvrtok ohlásiť balík stimulov v sume 10 mld. AUD, ktorého súčasťou by mali byť subvencie pre malé podniky. Austrália zároveň v stredu oznámila, že zaradila Taliansko do zoznamu krajín, z ktorých nie je možné na jej územie pricestovať. Na zozname už predtým boli Čína, Irán a Južná Kórea. Austrálski občania a ľudia s trvalým pobytom v krajine z týchto štátov do Austrálie pricestovať môžu, ale budú musieť byť 14 dní v izolácii.