Ďalší hospodársky pokles už môže trvať večne

Dôvodom skepticizmu je skutočnosť, že zásahy a manipulácia zo strán centrálnych bánk nesú negatívne nezamýšľané následky. Ľudia často zabúdajú, aké šťastie malo Japonsko, že leží vedľa Číny. V dôsledku prosperujúcej Číne po niekoľko rokov rastu sa Japonsku podarilo zmierniť veľkú časť strát, ktoré krajinu postihli po tom, čo v roku 1992 praskla hospodárska bublina. Odvtedy sa japonský akciový trh už po desaťročia nikdy nedokázal priblížiť k vrcholu, ktorý kedysi dosiahol. Po páde sa mu podarilo zmierniť dosah svojich hospodárskych problémov posilnením väzieb s rýchlo rastúcou Čínou, ktorá potrebovala pomoc pri rozvoji svojej ekonomiky orientovanej na vývoz.



Mnoho ľudí dnes vidí podobnosti. Globálna ekonomika je strašidelne podobná bubline, akú zažilo Japonsko. Otázkou nie je, či sa trh a hospodárstvo chystajú na masívny reštart, ale kedy k tomu dôjde. Znepokojujúce je aj to, aký bude ničivý a bolestivý a ako dlho bude trvať ďalší pokles.

Obrovským faktorom, ktorý sa po roku 2008 objavil a do dnes nezmizol, je masívny rast peňažnej zásoby a dlhu za posledných niekoľko desaťročí. Explózia nárastu dlhu a úverov znamená, že finančný sektor stal oveľa väčšou časťou našej ekonomiky, ako by mal byť. Ekonomika odráža skôr hodnotu aktív ako solídny rast výroby, čo prispelo k nerovnosti a nevytvára zdravé prostredie pre investorov. Veľká časť tohto trendu bola ovplyvnená tým, že centrálne banky naďalej znižujú a znižujú úrokové sadzby. Aj keď zníženie sadzieb môže dočasne maskovať slabú hospodársku výkonnosť, alebo zastaviť klesajúce ceny aktív, má aj deštrukčný dopad na cenotvorbu.



Po finančnej kríze v roku 2008 sa vlády a bankári spojili a vytvorili „finančno-politický komplex“. Bolo nám povedané, že užšie vzťahy medzi bankármi a vládnymi úradníkmi sa dajú považovať za dobrú vec. Aj keď táto aliancia zvrátila možný kolaps na akciových trhoch, neurobila takmer nič na vyriešenie základných problémov. V skutočnosti tým, že umožnila vláde ignorovať a vyhnúť sa nevyhnutným reformám, ich vlastne ešte zhoršila. Čas od času tvoriví ľudia z finančno-politického komplexu dokázali vytiahnuť zajaca z klobúka a manipulovať s cenami aktív. To rozšírilo ilúziu, že všetko je v poriadku.



Dnes sa ale objavila nová výzva menom koronavírus, a postupne sa šíri na trhy po celom svete. Toto monštrum zastavilo cestovanie, postavilo stovky miliónov ľudí do niekoľko týždňov trvajúcich karantén, narušilo zásobovacie reťazce a nerešpektovalo žiadne hranice.





Hospodársky dopad tejto udalosti nemožno jednoducho zmierniť alebo poprieť. Pretože zasiahne samotné jadro hospodárstva, nedá sa ľahko odstrániť znížením úrokových sadzieb. Napadá ponuku aj dopyt, ako aj výrobu a produktivitu. Tvrdo zasiahne aj malé podniky, ktoré tvoria chrbtovú kosť komunít a zabezpečujú fungovanie vecí. Zatiaľ čo veľké spoločnosti môžu získať pôžičky a peniaze od investorov, či bánk, malé podniky sa často vyhýbajú obom aby dokázali byť ziskové. Väčšina malých podnikov s niekoľkými pracovníkmi nemá finančné zdroje na to, aby trpeli celé týždne alebo mesiace, lebo keď zamestnanci nepracujú, nemajú žiadny príjem. Vo väčšine prípadov sa im budú navyšovať účty, čo by znamenalo, že jedného dňa budú nútení skončiť.



Minulý pondelok finančno-politický komplex opäť vzdoroval trhom. Japonská centrálna banka BOJ, ktorá už vlastní 80 % všetkých japonských nesplatených aktív, kúpila za rekordných 101 miliárd jenov ďalšie ETF na stabilizáciu trhu.„V súčasnosti si nemyslím, že by naše nákupy ETF mali nejaký vplyv na fungovanie trhu,“ uviedol guvernér BOJ. "Stále dávame pozor, aby sme sa uistili, že neexistujú žiadne negatívne vedľajšie účinky," dodal Haruhiko Kuroda. Nákupy ETF sa postupne zvyšovali až sa stali súčasťou širšieho programu menového uvoľňovania. Cieľom tohto úsilia je dostať sa z desaťročnej éry deflácie. Jednou z myšlienok nákupu ETF bolo vytvoriť efekt bohatstva, ktorý by dal viac peňazí spotrebiteľom a tí by zasa zvýšili spotrebiteľské výdavky a pomohli stimulovať ekonomiku. Avšak pretrvávajúci tlmený rast spotrebiteľských cien a nízka inflácia zostávajú hlavnou prekážkou akéhokoľvek oslabenia dominantného postavenia BoJ na japonskom trhu ETF.



Čínsky PBOC tiež naplnil prísľub podpory, rovnako ako MMF. Nasledoval Fed a urobil to, po čom tak dávno volá Trump, rýchle zníženie úrokových sadzieb. Nakoniec sa Trumpovi podarilo poslať optimizmus na trhy, keď informoval o pokroku v príprave vakcíny a možnostiach liečby. To všetko malo za následok, že Dow uzatváral obchodovanie na obrovských 1 850 bodoch z minimálnych nočných hodnôt.



Problém je v tom, že kroky finančného a politického komplexu už desať rokov ničia skutočnú cenotvorbu a zvyšujú nerovnosť. Ich politiky odmeňujú tú skupinu ľudí, bánk a inštitúcií, ktorá spôsobila ľuďom množstvo finančných problémov. Nadišiel čas postaviť sa realite a pripustiť, že to nie je správna cesta. Na argument, že sa toto všetko sa urobilo pre väčšie dobro, už pomaly nepočúva nikto. Dôvera vo finančný systém sa čoraz viac vytráca.