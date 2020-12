Dá sa to aj lacnejšie: Pre a proti robotického investovania

Zdroj: the simple dollar, investopedia, the balance

Foto: getty images

dnes 0:57 -

Banka Morgan Stanley odhaduje, že prílev finančných prostriedkov do ETF ešte porastie, ak sa budú reálne úrokové sadzby stále držať v zápornom teritóriu.



Funguje to takto. Robotickí poradcovia sú počítačové automatizované investičné platformy. Po registrácii a vyplnení krátkeho formulára, v ktorom zodpoviete otázky týkajúce sa vášho veku, cieľov, tolerancie rizika, zostaví robotický poradca optimálne portfólio pre vaše ciele a automaticky ho spravuje v priebehu času. Zvyčajne to vyjde lacnejšie a ponúkajú viac ako tradičný investičný poradca, ale vypúšťa sa ľudský prvok. Vedie to k objektívnejším a lacnejším investičným službám, ktoré sú veľkým prínosom pre retailových investorov.



Robo-poradcovia sa rýchlo stali preferovanou metódou investovania pre investorov s rôznymi veľkosťami portfólia a cieľmi. Ide o skvelý spôsob, ako spravovať svoje peniaze s relatívne nízkym rizikom a nízkymi poplatkami. V porovnaní s drahými finančnými poradcami zo starej školy vám robo-poradcovia nakoniec zarobia viac peňazí, pretože si účtujú nižšie poplatky a volia stratégie overeného indexového fondu, ktoré vám pomôžu dosiahnuť váš cieľ čo najefektívnejšie ako je to možné.



Ak rozmýšľate o voľbe robo-poradcu, hľadáte robota, ktorý vám pomôže dosiahnuť vaše ciele a zároveň vám ušetrí peniaze. Čo sú hlavné dôvody popularity robotického investičného poradenstva? A kde ležia limity, ktoré by investori tiež mali brať do úvahy? Pozrime sa na výhody a nevýhody takéhoto investovania.

Výhody

Nízke náklady

Robotické investičné poradenstvo sa väčšinou zameriava na burzovo obchodované fondy (ETF). Tie sú samy o sebe charakteristické nízkymi poplatkami. Relatívne nízke sú aj náklady na samotné poradenstvo, keďže spoločnosti nemusia platiť veľké tímy analytikov, drahé prenájmy a podobne.

Jednoduchosť

Jedným z hlavných pilierov fintechu je jednoduchosť. Založiť si účet v robo advisory investičnej spoločnosti býva otázkou minút. Investor má vždy prehľad o výkonnosti portfólia, rovnako ako o jeho rizikovosti. Portfólio môže byť navyše automaticky rebalancované podľa zvolenej investičnej stratégie.





Investovanie bez obmedzenia

Investovať na trhu nižšie sumy môže byť problém. Väčšina obchodníkov s cennými papiermi síce klientom umožňuje investovať de facto rádovo v desiatach eur, ale často ide len o technickú možnosť. Kvôli poplatkom a nominálnej cene akcií sú často náklady na investíciu nezmyselne vysoké. Robo advisory spoločnosti, zostavujúce portfólia klientov predovšetkým z ETF, umožňujú skutočne efektívne investovať prakticky akúkoľvek sumu.

Personalizované stratégie

Je vám tridsať a dôchodok je v nedohľadne? Alebo už naopak v práci striháte meter? Robo advisory spoločnosti majú riešenie pre každého. Stačí odpovedať na otázky, ktoré určí váš rizikový profil a investičný horizont, a odporučí vám tú najlepšiu stratégiu, teda kombináciu rôznych tried aktív naprieč regiónmi i sektormi.

Služba 24/7

Čo budem robiť, keď sa na trhoch niečo stane práve v čase, keď budem v zahraničí? S robo advisory sa nemusíte spoliehať na otváracie časy investičnej spoločnosti či dostupnosť svojho poradcu. Prístup k obchodnej platforme máte dvadsať štyri hodín denne, sedem dní v týždni. Ak navyše povolíte algoritmom automatické úpravy portfólia, bude o vaše investície postarané aj vo chvíli, keď budete bez prístupu k internetu.

Nevýhody

Finančný plán

Algoritmy vám nedokážu poradiť s finančným plánom. Zvažujete kúpu auta, stavbu domu alebo nákladnejšie dovolenku? Sami si budete musieť spočítať, ako sa v určitom časovom období zmenia vaše výdavky a čo to bude znamenať pre vaše investičné portfólio.

Neschopnosť improvizácie

Veľkým plusom investovania na základe robotického poradenstva je, že algoritmickí poradcovia nemajú emócie. Nenechajú sa znervózniť krátkodobou volatilitou. Na druhej strane táto absencia emócií a intuície znamená, že algoritmy nie sú pripravené na neštandardné udalosti, ku ktorým na trhu dôjde prvýkrát.

Absencia osobného kontaktu

Správny finančný poradca by sa vždy mal snažiť spoznať správanie svojho klienta vo všetkých fázach hospodárskeho cyklu. Zistiť, ako reaguje na rast cien akcií, ale aj na ich pokles. Robot nedokáže investorovi vyhovoriť jeho neuvážené kroky a nekoncepčné rozhodnutia, poradca z mäsa a kostí áno.