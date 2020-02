GoPro stále hlási stratu, investori vidia dôvod

Zdroj: MarketWatch

Foto:SITA/AP

dnes 10:50 -

V stredu klesli akcie GoPro o ďalších 12 %. Firma opäť nedokázalo splniť vysoké očakávania týkajúce predaja. Hoci boli tržby počas Čierneho piatka a Cyber ​​pondelka vysoké, stále nedosiahli očakávania. Výpadok príjmov predstavuje približne 40 miliónov dolárov. "Počas tohto obdobia sme mali úžasnú reklamu, čakali sme teda, že uvidíme aj lepšie výkony predaja. Myslím si, že sa to nepodarilo z mnohých dôvodov, ale úprimne povedané, nič sme nezistili, čo by presvedčivo vysvetľovalo, prečo sme to nedosiahli,“ uviedol generálny riaditeľ GoPro Nick Woodman.

Woodman, ktorý má 73 % hlasov v spoločnosti, je kapitánom pri kormidle od chvíle, keď prvýkrát prišiel s nápadom zostrojiť akčnú kameru GoPro. V skutočnosti urobil niekoľko zložitých rozhodnutí, ako napríklad zrušenie nových výrobkov z nových oblastí a prepustenie zamestnancov v roku 2018. Dobrovoľne sa v roku 2018 rozhodol, že bude poberať plat vo výške 1 USD. Rovnako sa vzdal odmien a bonusov. Ale ani toto úsilie spoločnosti nepomohlo.







Investori orientovaní na rast, ktorých zaujíma finančná výkonnosť spoločnosti GoPro od IPO, možno budú chcieť prehodnotiť príjmy spoločnosti. Po dosiahnutí maxima, 1,62 miliárd dolárov v roku 2015, tržby klesli na 1,16 miliárd dolárov v roku 2016, v roku 2017 dosiahli 1,17 miliárd dolárov, v roku 2018 klesli na 1,14 miliárd dolárov a v roku 2019 vykázali nárast na 1,19 miliárd dolárov. Spoločnosť zostáva nerentabilná na základe ročného výkazu účtovných zásad GAAP. Firma investorom oznámila, že dúfa, že do roku 2020 bude zisková. Jej finančný riaditeľ, ktorý bol zároveň menovaný za hlavného prevádzkového riaditeľa, hovoril o postupnom vývoji spoločnosti v posledných rokoch. „Pri pohľade späť do roku 2016 sme zaznamenali čistú stratu non-GAAP vo výške 201 miliónov USD, ktorá sa každý nasledujúci rok zlepšila na čistú stratu 96 miliónov USD v roku 2017 a 32 miliónov USD v roku 2018, a nakoniec sa v roku 2019 vrátime k ziskovosti s čistým ziskom podľa GAAP vo výške 35 miliónov dolárov. “ uviedol Brian McGee, finančný riaditeľ GoPro.

Napriek týmito postupným zlepšeniam sa GoPro stala firmou, kde za všetko zlé môže jej zakladateľ. Spoločnosť neustále skúma rôzne taktiky, napríklad vylepšovanie softvéru alebo prienik do zábavného priemyslu, ale jej pozícia sa neustále zhoršuje. Ak by firma nebola riadená jej zakladateľom, nie je pravdepodobné, že by Woodman bol ešte stále jej generálnym riaditeľom.