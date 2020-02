Predať v správny čas

Zdroj: kruegercatalano

Vaše akcie strácajú hodnotu. Chcete predať, ale nemôžete sa rozhodnúť, či teraz a predísť ďalším stratám, alebo až neskôr, keď straty môžu ale nemusia byť väčšie. Všetko, čo viete, je to, že si chcete zachovať svoj kapitál a znovu investovať peniaze do výnosnejšieho zabezpečenia. V dokonalom svete by ste tento cieľ vždy dosiahli a predali v ten správny čas. Ale ako vieme, realita je celkom iná.



Pritom je to celkom jednoduché, stačí byť disciplinovaný. Ak sa budete držať svojej stratégie, môže to byť tým najcennejším rozhodnutím zo všetkých. Disciplína bude asi jedinou stálou zložkou inak neustále sa vyvíjajúceho guláša zmien a rozhodnutí.

"Keď ma niekto presvedčí, že sa mýlim, zmením názor. Čo urobíte vy? “ John Maynard Keynes

Dobré investovanie je zvláštna rovnováha medzi presvedčením nasledovať svoje nápady a flexibilitou v rozpoznávaní, kde ste urobili chybu. Štúdie preukázali drvivú neochotu ľudí pripustiť, že sa mýlia. Najlepší investori sú tí najskromnejší, nie tí čo robia bezpečné stávky. Dôvera a jej prvý bratranec arogancia, spôsobujú, že strácate na rizikom kontrolu. Naučiť sa, ako prehrať, je dôležitejšie ako naučiť sa, ako vyhrať. Úžasným vedľajším produktom tejto lekcie bude, že už prestanete strácať čas obviňovaním, že za vzniknutú situáciu môže nejaký iný faktor. To je neuveriteľné množstvo času bez stresu, ktorý získate a bude to predstavovať pravdepodobne ten najziskovejší obchod zo všetkých.

Disciplína funguje dobre aj v iných oblastiach. Ak už neviete zapnúť nohavice, nekúpite si hneď nové, ale skúsite menej jesť. So všetkou úctou k pánovi Keynesovi, čakať na impulz od iných ľudí je strata času. Stanovte si vopred, čo je vaša definícia zlého, pretože mi inteligentní ľudia máme tendenciu posunúť našu definíciu „zlého“ priamo do stredu skutočného problému.



"Predajom príliš skoro." Bernard Baruch na otázku, ako dokázal zbohatnúť



Veľké straty bolia viac ako je radosť pri veľkých ziskoch. Pred dvadsiatimi rokmi Nasdaq narástol o viac ako 80 %, potom sa prepadol o 50 %. Udialo sa počas troch rokov, matematicky sa teda dalo povedať, že priemerný ročný výnos predstavuje 10 %. Skutočnou matematikou pre skutočného investora je, že teraz má menej, ako keď začínal. Každý jeden dolár bol zmenený na 1,8 a potom znížený na polovicu, na 0,90 USD. Jedným z najviac zavádzajúcich vzorcov na Wall Street sú priemerné ročné výnosy. Áno, opäť je to o tom, kedy predávať.







Tieto tri pravidlá sú celkom jednoduché a oplatí si ich napísať niekam, kde ich budete mať stále pred sebou.

1) 1 % alebo menej v akciách predstavujúce riziko pre investície na konkrétny účel

2) Zadajte si sell stop limity pre každú akciu

3) Nikdy nevsádzajte na losing position ak ste v červených číslach

Vami stanovený mantinel predaja môže byť akýkoľvek, podstatné je, aby ste ho mali zadefinovaný vopred. Neexistuje žiadne magické číslo, ktoré by našepkalo, kedy je ideálne predať



"Pesimista sa sťažuje na vietor. Optimista očakáva, že sa zmení. Realista upravuje plachty.“ William Arthur Wood



Na trhu ani inteligencia nie je predpokladom pre výbornú správu peňazí. Naopak, môže to byť dokonca na škodu veci. Vezmite si tých najbystrejších ľudí v ktorejkoľvek profesii, ktorú poznáte. Väčšina z nich mala „pravdu“ po väčšinu svojho života. Sú najbystrejší v rannom veku v triede, keď zostarnú sú najbystrejší v zasadačke. Vždy sa ale pozerajú na iných, keď hľadajú odpoveď. Napríklad lekári sú notoricky známi tým, že sú to hrozní investori. Z dobrých dôvodov. Pre záchranu života by sa nemali mýliť! Ďalším príkladom je investičný klub géniov z Mensa. Počas najväčšieho býčieho trhu v histórii dosiahli v priemere 2,5 % ročne oproti 15,3 % indexu S&P. Členovia klubu dokázali opísať jeden ukazovateľ po druhom, ktorý im „pomohol“. Lídri sa vyjadrili, že „pravidelne upravujú svoje stratégie každý štvrťrok.“ Nikdy však nespomenuli žiadnu disciplínu pri predaji. Jeden člen sa nakoniec opýtal: „ak sme takí múdri, prečo nie sme bohatí?“

Na druhej strane je finančný manažment zvláštnou profesiou, na rozdiel od ktorejkoľvek inej, je priznanie, že sa mýlite tak často, s takou ľahkosťou, predpokladom veľkého úspechu.

Niekedy nie je premýšľanie ten najlepší krok. Inteligentní ľudia sa príliš často snažia prísť na to, ako prekonať trh, než ako zarobiť peniaze na trhoch. Ľudská prirodzenosť nás spája s egom, ktoré chce aby sme mali pravdu. Mierumilovnejší a ziskovejší to chcú napraviť. Mylná predstava o pravidlách disciplíny v mnohých aspektoch života spočíva v tom, že môžu byť príliš obmedzujúce. Opak je však pravdou, sú oslobodzujúce.