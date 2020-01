Ak sú akcie smiešne lacné, prečo ich Warren Buffett nenakupuje?

Zdroj: thefelderreport

Foto: SITA/AP

Ďalšou racionalizáciou, ktorá je už dlhší čas populárna, ale ktorá sa opäť objavuje pri prudkom raste akcií, je myšlienka, že z dôvodu nízkych úrokových sadzieb sú oveľa vyššie ocenenia opodstatnené. Ľudia stotožňujúci sa s touto myšlienkou radi poukazujú na komentár, ktorý Warren Buffett urobil pre CNBC v máji minulého roka. „Myslím si, že akcie sú smiešne lacné…“ Mýlia sa, hoci nezabúdajú na to, ako kvalifikoval toto vyhlásenie: „... ak veríte, že 3 % na 30-ročných dlhopisoch dávajú zmysel.“

Tu sa však treba pozrieť na vec v širšom kontexte. Buffettov vtip o lacných akciách bol odpoveďou na otázku týkajúcu sa širokého ocenenia na akciových trhoch, ale nasledoval po slovách Buffettovho obchodného partnera Charlie Mungera, ktorý reagoval na tú istú otázku. „Obávam sa, že demokracia sa osvojí myšlienku, že si môžete len tak vytlačiť peniaze, aby ste vyriešili všetky problémy, a nakoniec viem, že to zlyhá... Všetci politici v Európe a Amerike sa naučili tlačiť peniaze... Kto vie, kedy sa toto tlačenie peňazí vymkne spod kontroly ? Nakoniec, ak tlačíte príliš veľa, skončíte podobne ako Venezuela.“





Znie to ako keby to povedal niekto, kto verí, že 3 % pri 30-ročnom dlhopise dávajú zmysel?



Buffettova citácia bola teda viac ako len odpoveďou na otázku o ocenení, bola to odpoveď na otázku: „je ohodnotenie akcií aj dlhopisov príliš vysoké?“ Odpovedal takto. „Pravdepodobne by som si nevedel predstaviť svet... kde by ste mali plnú zamestnanosť, 5 % rozpočtový deficit s pravdepodobnosťou, že z tejto úrovne stúpne, a zároveň dlhodobé bondy na 3 %. Povedal by som, že niečo také sa nemôže stať... Zhodný vývoj týchto faktorov sa mi vo všeobecnosti zdá byť nemožný. Ak si myslím, že niečo možné nie je, zmení sa to. Časom sa to zmení, neviem akým spôsobom, ale nemyslím si, že by sme mohli mať tieto premenné aj naďalej v tomto vzťahu. Ak by sme mohli, potom sú akcie smiešne lacné ... Vyzerá to ako nirvána, že sme našli zasľúbenú krajinu, v ktorej peniaze v podstate nič nestoja, a môžete si vytlačiť veľa peňazí bez inflácie... nemyslel by som si, že by ste mohli mať tieto veci na týchto úrovniach. Dlhodobé sadzby, miera inflácie, rozpočtové deficity a dlhodobo stabilná situácia.“





Inými slovami, Buffett neverí, že 3 % na 30-ročnom americkom dlhopise sú reálne vzhľadom na úroveň nezamestnanosti a fiškálneho deficitu. Ak by tieto dve premenné zostali rovnaké, úrokové sadzby by mali byť vyššie, a teda ocenenie cenných papierov nižšie. Na druhej strane, pre dosiahnutie 3% by musela byť vyššia nezamestnanosť alebo oveľa nižší deficit. Či tak alebo onak, pozeráme sa na recesiu, a tým na nižšie ocenenie vlastného imania.

Možno práve preto si Warren v súčasnosti drží svoju najväčšiu hotovostnú pozíciu v histórii. Určite sa nespráva tak, akoby boli akcie „smiešne lacné“, aj keď mnohí by dnes radi verili v racionalizáciu obchodovania na burze pri najvyššom ocenení v histórii.