Environmentálne štandardy ohrozujú európske hutníctvo, podľa Žigu je nutné rokovať na globálnej úrovni

Európska klimatická politika môže ohroziť konkurencieschopnosť európskych hutníckych firiem, preto je nutné sa zjednotiť a rokovať na globálnej úrovni. Ako ďalej po stredajšom zasadaní vlády uviedol minister hospodárstva Peter Žiga, Slovensko bude na týchto rokovaniach chrániť svoje národné záujmy. Európa má totiž vo svetovom meradle najprísnejšie environmentálne štandardy. "Je treba na globálnej politickej úrovni apelovať aj na iné krajiny, Európa je na tom veľmi dobre," myslí si minister. Ako príklad uviedol, že kým Európa sa podieľa na emisii CO2 v celosvetovom meradle ôsmimi percentami, jedna jediná firma, a to saudskoarabská ropná spoločnosť Saudi Aramco produkuje päť percent svetových emisií.

Aktuálne je pritom najviac ohrozené hutníctvo. Európsky priemysel bol založený na princípe uhlia a ocele, v súčastnosti sa podľa Žigu hovorí o jeho transformácii, avšak nevyhnutné je podľa neho povedať, čo bude s hutníckym priemyslom ďalej. "Jedným z riešení bude pravdepodobne uhlíková daň, alebo uhlíkové clo," načrtol minister. Podľa neho musia byť európske firmy schopné konkurovať spoločnostiam, napríklad z Ázie, inak to bude mať dopad na zamestnanosť v tomto segmente. Fabriky v Číne, Rusku alebo Turecku totiž nepodliehajú takým prísnym environmentálnym štandardom, a tom im dáva konkurenčnú výhodu. "V prípade, že náš postup bude jednotný, budú vedieť naše oceliarne konkurovať," uzavrel Žiga.

Slovensko sa spolu s ostatnými členskými krajinami Európskej únie zaviazalo znížiť emisie skleníkových plynov do roku 2030 o 40 percent. V rámci takzvaného Green New Deal by sa zároveň Európa mala stať do roku 2050 prvým uhlíkovo neutrálnym kontinentom.