Podnikatelia by sa mali pripraviť na možný chaos na hraniciach s Veľkou Britániou, upozorňuje PAS

dnes 14:16 -

Slovenskí podnikatelia by sa v súvislosti s brexitom mali pripraviť na možný chaos na hraniciach s Veľkou Britániou. Odporúča im to výkonný riaditeľ Podnikateľskej aliancie Slovenska (PAS) Peter Serina. Odchod Spojeného kráľovstva z Európskej únie (EÚ) sa oficiálne uskutoční 31. januára o 23:00 miestneho času (polnoc stredoeurópskeho času). Následne bude do konca roku 2020 plynúť prechodné obdobie, v rámci ktorého sa vyjednávači krajiny pokúsia vytvoriť obchodnú dohodu medzi Britániou a ostatnými štátmi únie.

Slovenskí podnikatelia pritom podľa Serinu majú dostatok informácií o blížiacom sa odchode Veľkej Británie z únie. "Som toho názoru, že tí, ktorých sa to bezprostredne týka, teda exportérov a importérov, áno," odpovedal na otázku agentúry SITA. Ako však dodal, realitou bude asi chaos na hraniciach, keďže ani samotní Briti nevedia celkom "čo a ako ďalej". Odporúča preto vytvoriť si zásobu tovarov na nejaký čas dopredu. Podľa jeho názoru totiž ani britská strana nie je úplne pripravená. "Verím, že podnikatelia sú pripravení na to, že nejaký čas bude zrejme značná neistota v colnom konaní medzi Spojeným kráľovstvom a EÚ," uviedol Serina.

Briti si odhlasovali odchod Spojeného kráľovstva z Európskej únie v referende v roku 2016. Veľká Británia je prvou krajinou, ktorá opustí európsky blok. Proces dosiahnutia brexitu bol zdĺhavejší, ako sa predpokladalo a vyžiadal si aj viacero odkladov jeho termínu.