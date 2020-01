Najdôležitejšie správy TASR z oblasti financií a hospodárstva

dnes 8:16 -

Tlačová agentúra Slovenskej republiky prináša redakčný výber najdôležitejších správ z oblasti financií a hospodárstva, vydaných v ekonomickom servise TASR v 3. týždni:Bratislava 14. januára – Jednou z kľúčových priorít novej Európskej komisie je takzvaná Green Deal stratégia, teda balík návrhov opatrení, ako v rokoch 2021 až 2030 financovať prechod na uhlíkovo neutrálnu ekonomiku. V rámci tejto priority vznikol Just Transition Fund, z ktorého má Slovensko možnosť získať dotáciu 150 miliónov eur. Fond má pomôcť regiónom, aby dokázali reagovať na sociálne, hospodárske a environmentálne dosahy premeny na uhlíkovo neutrálne hospodárstvo. Slovensko by v prípade získania dotácie muselo ešte z národnej obálky fondov regionálneho a sociálneho rozvoja doplniť aspoň 225 miliónov eur. Brusel 14. januára - Európska únia plánuje vyčleniť štvrtinu svojho dlhodobého rozpočtu na riešenie klimatických zmien a nasmerovať investície vo výške jedného bilióna eur do rozvoja hospodárstva, ktoré bude šetrnejšie k životnému prostrediu. Tento cieľ má byť uskutočnený prostredníctvom Investičného plánu pre Európu, ktorý Európska komisia v utorok predstavila v Európskom parlamente v Štrasburgu.Berlín 14. januára - Nemecko zaznamenalo vlani rekordný rozpočtový prebytok. Ministerstvo financií zverejnilo predbežné údaje, podľa ktorých rozpočet Nemecka dosiahol v roku 2019 prebytok na úrovni 13,5 miliardy eur. Ministerstvo dodalo, že mimoriadne dobrý výsledok sa podarilo dosiahnuť napriek slabému rastu ekonomiky. Podľa neho k tomu do veľkej miery prispeli nižšie úrokové sadzby.Bratislava 15. januára - Ministri, orgány štátnej správy, ale aj správcovia kapitol štátneho rozpočtu budú musieť dôsledne dodržiavať rozpočtovaný objem výdavkov na tento rok. Vláda v stredu schválila návrh korekčného mechanizmu na tento rok, aby sa verejné financie dostali na cestu k dosiahnutiu vyrovnaného hospodárenia. Ministerstvo financií predložilo vláde na tento rok limit verejných výdavkov 39,326 miliardy eur, čo zodpovedá dosiahnutiu štrukturálneho deficitu na úrovni 0,5 % hrubého domáceho produktu (HDP). Ide o strop výdavkov, ktorý je schválený v rozpočte verejnej správy a ktoré môže verejná správa v tomto roku minúť.Wiesbaden 15. januára - Tempo rastu nemeckého hospodárstva sa vlani prudko spomalilo a kleslo na najnižšiu úroveň za šesť rokov. Napätie v globálnom obchode, slabý export a pretrvávajúci pokles automobilového priemyslu si tak vybrali svoju daň v najväčšej európskej ekonomike. Spolkový štatistický úrad Destatis v stredu oznámil, že sa hrubý domáci produkt (HDP) Nemecka vlani zvýšil len o 0,6 %, po náraste o 1,5 % v roku 2018. To bol najslabší výsledok od roku 2013.Washington 15. januára - Americký prezident Donald Trump a čínsky podpredseda vlády Liou Che podpísali vo Washingtone 1. fázu obchodnej dohody, ktorá by mala zmierniť napätie medzi dvoma najväčšími ekonomikami sveta. Najmä Washington si od prvej fázy dohody, ktorá by do platnosti mala vstúpiť na budúci mesiac, veľa sľubuje. Čína sa totiž zaviazala v priebehu dvoch rokov zvýšiť nákup amerických tovarov a služieb oproti roku 2017 o 200 miliárd USD. Z toho dovoz agroproduktov by mal dosiahnuť niekoľko desiatok miliárd dolárov.Peking 17. januára - Čínska ekonomika zaznamenala v roku 2019 rast na úrovni 6,1 percenta, čo predstavuje najnižšiu hodnotu za ostatné tri desaťročia. Údaj o ekonomickom raste zverejnil v piatok čínsky národný štatistický úrad. Druhá najsilnejšia ekonomika na svete zaznamenala svoj najhorší výsledok od roku 1990.