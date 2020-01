Spoločnosť Yura bude v Hnúšti pôsobiť ďalšie dva roky

dnes 17:16 -

Minimálne ďalšie dva roky bude v Hnúšti v Rimavskosobotskom okrese pôsobiť spoločnosť Yura Eltec Corporation Slovakia, ktorá v tamojšom priemyselnom parku vyrába káblové zväzky pre automobilový priemysel. Na jednom z posledných zasadnutí mestského zastupiteľstva o tom informoval konateľ Mestskej investičnej spoločnosti Hnúšťa Miroslav Porubiak.

Spoločnosť podľa jeho slov potvrdila záujem o predĺženie nájmu na rokovaní s mestom, kde zároveň jej zástupcovia predložili aj svoje požiadavky. „Pozitívna informácia bola taká, že spoločnosť má zákazky. Je predpoklad, že bude čiastočne zvyšovať aj počet zamestnancov,“ konkretizoval Porubiak.

Firma Yura je aktuálne najväčším zamestnávateľom v Hnúšti a najväčšou spoločnosťou v miestnom priemyselnom parku. Na jeho rozšírenie získala samospráva koncom minulého roka dotáciu viac ako 2,4 milióna eur od ministerstva hospodárstva. Použitá by mala byť na odkúpenie nevyužívaných budov bývalého podniku Slovenské lučobné závody.

Samospráva tiež avizovala, že počas uplynulého roka rokovala so šiestimi potenciálnymi investormi, pričom v tomto roku by do Hnúšte mohli po prípadnom získaní štátnej pomoci prísť dvaja z nich.