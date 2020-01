Počet prvých žiadostí o podporu v nezamestnanosti v USA nečakane klesol

dnes 15:46 -

Počet prvých žiadostí o podporu v nezamestnanosti v USA zaznamenal minulý týždeň nečakaný pokles. To signalizuje, že americký trh práce je naďalej dostatočne silný, napriek tomu, že tvorba pracovných miest bola v decembri oproti očakávaniam omnoho slabšia. Poukázali na to vo štvrtok zverejnené údaje amerického ministerstva práce.

Podľa ministerstva počet prvých žiadostí o podporu v nezamestnanosti dosiahol v týždni do 11. januára 204.000. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom to predstavuje pokles o 10.000 žiadostí. Je to pokles piaty týždeň po sebe, ktorý navyše ekonómov prekvapil, keďže očakávali mierny rast na 216.000 žiadostí.

Klesol aj 4-týždňový priemer žiadostí. Ten je presnejším ukazovateľom, keďže nepodlieha takým výkyvom ako týždenné údaje. Štvortýždňový priemer klesol o 7750 na 216.250 žiadostí.