Britská ekonomika v novembri klesla o 0,3 %, rastie tlak na zníženie sadzieb centrálnej banky

dnes 15:16 -

Britská ekonomika v novembri medziročne klesla o 0,3 %. Vyplýva to z údajov britského štatistického úradu (ONS), o ktorých informoval v pondelok portál bbc.com. Za tri mesiac do konca novembra sa hrubý domáci produkt (HDP) krajiny zväčšil o iba o 0,1 percenta. Bol to najslabší medziročný rast od jari 2012. Poklesu v novembri čelili spracovateľské podniky aj služby, čo prevážilo nad rastom v stavebníctve.

Správa prichádza v čase, kedy rastú špekulácie, že britská centrálna banka (BoE) podporí ekonomiku znížením úrokových sadzieb. V tomto zmysle sa najnovšie vyjadril člen menového výboru Bank of England Gertjan Vlieghe. V pondelok ešte pred zverejnením aktuálnej štatistiky vyhlásil, že v závislosti od dát prichádzajúcich z ekonomiky je pripravený hlasovať za nižšie sadzby už tento mesiac.

https://www.bbc.com/news/business-51090008