FlixMobility vlani prepravila vo svete celkovo 62 miliónov cestujúcich, ich počet vzrástol o 37 %

Diaľkový dopravca FlixMobility v minulom roku prepravil vo svete autobusmi a vlakmi celkovo 62 miliónov cestujúcich, ich počet tak medziročne vzrástol o 37 %. Aktuálne prevádzkuje verejnú dopravu v tridsiatich krajinách do 2 500 miest zelenými autobusmi FlixBus a vlakmi FlixTrain, ako aj prepravu autobusmi pod hlavičkou tureckej spoločnosti Kamil Koç a Eurolines. Ako dopravca informoval v tlačovej správe, počet vlakových spojení FlixTrain rastie nielen v Nemecku, v tomto roku vyrazia prvé zelené vlaky aj na švédske koľaje.

FlixBus v roku 2019 prepravil na linkách na Slovensku, resp. medzi ním a zahraničím vyše 940 tisíc cestujúcich, znamená to nárast o 42 % oproti roku 2018. Zelené autobusy aktuálne zastavujú v SR na štyridsiatich zastávkach vo väčších a regionálnych mestách od Bratislavy po Bardejov. "Rozširovanie ponuky dostupných spojov a sprístupnenie pohodlnej prepravy ešte viac ľuďom je pre nás dlhodobou prioritou. Okrem nových zahraničných destinácií na priamom spoji zo Slovenska, ako je napríklad Sarajevo a obec Visoko v Bosne a Hercegovine, sme v minulom roku prepojili aj slovenské regionálne mestá so zahraničím," uviedol riaditeľ FlixBus na Slovensku Pavel Prouza. Ide napríklad o spojenie Žiliny so Zlínom alebo Vysokých Tatier s Poľskom a Maďarskom.

Počas jari 2020 plánuje FlixBus postupne pridať sezónne spoje na juh Európy. "Chceme otvoriť ďalšie priame spojenia z Bratislavy, napríklad, do Nemecka, Francúzska alebo Veľkej Británie. Pracovať budeme aj na ďalšom prepojení slovenských regiónov s európskymi veľkomestami," priblížil Prouza. FlixBus vlani v SR nadviazal spoluprácu s dopravným partnerom Turancar. Spoločne teraz zabezpečujú každodenné autobusové spojenia medzi Bratislavou, Nitrou a Banskou Bystricou. Jazdia tiež medzi Banskou bystricou a Prahou, z Prešova cez Košice a Bratislavu do Mníchova a z Krakova cez Banskú Bystricu a Zvolen až do Záhrebu.

FlixBus v roku 2019 vstúpil aj na Ukrajinu, získal hlavného tureckého autobusového dopravcu Kamil Koç. V USA uskutočnil viaceré regionálne expanzie v štátoch Florida, New York, Oregon, Texas a Washington. V Európe bola významná akvizícia diaľkových autobusových služieb Eurolines. Dopravca v novom desaťročí plánuje ambicióznu expanziu do Južnej Ameriky a Ázie. Noví investori TCV a Permira aj ďalší dlhodobí partneri, napríklad, HV Holtzbrinck Ventures, spolupracujú s FlixMobility na ďalšom raste.