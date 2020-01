Silnejšie euro? Dá sa očakávať

Zdroj: CNBC

Foto: SITA/AP

dnes 14:53 -

V roku 2019 euro klesalo voči doláru, najmä v reakcii na správy o medzinárodnom obchode, na nepresvedčivé ekonomické údaje a politické riziká. V septembri euro kleslo na 1,09 dolára, pretože investori spochybňovali hospodárske vyhliadky Nemecka, zmeny v talianskej vláde a to, či ECB oznámila všetky ďalšie menové stimuly.

V roku 2020 ale stratégovia banky Nomura veria, že euro nahradí časť minulých strát. „Do roku 2020 zostávame konštruktívni voči euru, pretože cyklický rozmach by mal podporiť jednotnú menu,“ uviedla banka s tým, že sa neočakáva, že ECB zmení svoje súčasné politiky, je tu priestor na určité pozitívne reformy, odliv kapitálu klesá a sú aj nižšie politické riziká. „Očakávame, že pár EUR / USD sa bude do konca roku 2020 obchodovať na súčasných úrovniach a priblíži sa k 1,16, riziko pre neistú možnosť zisku môže predstavovať negatívne prekvapenie v amerických prezidentských voľbách.“



Menoví experti Bank of America Merrill Lynch tiež očakávajú, že euro v budúcnosti posilní. „Očakávame, že v roku 2020 eurozóna ponúkne stabilné údaje, naopak slabšie prídu z USA a riziká spojené podporou eura budú nižšie,“ uviedli v piatok analytici. Roberto Mialich, menový stratég UniCredit Research, v piatok pre CNBC povedal, že pár eurodolár by mohol do konca roku 2020 narásť na 1,16 USD. Ale toto zvýšenie „by nebolo dosť dramatické na to, aby zalarmovalo ECB. Ak sa postoj FEDu v oblasti sadzieb v nastolenom kurze do roku 2021 nezmení, pravdepodobne by to znamenalo určitú konsolidáciu, ktorá by do konca roka viedla k miernemu nárastu EUR/USD, na maximálne 1,18.“





Iní analytici však voči euru až taký býčí postoj nezaujali. „Pre nadchádzajúci rok máme pre EUR/USD výhľad celkom plochý, a ak by som mal byť úprimný, skôr pesimistický,“ povedal Stephen Gallo, menový stratég Bank of Montreal. „Niektoré časti ekonomiky boli odolné, ale v iných ohľadoch je eurozóna stále viazaná na vývoj svetového obchodu v dôsledku je závislosti na vonkajšom dopyte,“ uviedol Gallo. Podľa údajov Európskeho štatistického úradu sa medzi rokmi 2008 a 2018 celkový obchod eurozóny s krajinami mimo EÚ rástol ročne priemere o 3%.