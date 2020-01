Warren Buffett: Poslať niekoho do čerta môžete aj zajtra

Zdroj: CNBC

Foto: SITA/AP

dnes 12:07 -

Generálny riaditeľ Berkshire Hathaway odhalil, že väčšinou sú to postrehy, ktoré dokukal od svojich „hrdinov“. Jedným z týchto hrdinov je aj Tom Murphy, mediálny manažér a bývalý generálny riaditeľ spoločnosti Capital Cities / ABC Inc. Buffett označil Murphyho za nesmierne temperamentného a schopného podnikateľa. „Nikdy nemusel kričať ani nič podobné, všetko robil veľmi uvoľnene.“ Pred viac ako 40 rokmi dal Buffettovi Murphy „nevyhnutnú“ lekciu o dôležitosti rozpoznávania a ovládania vlastných emócií. "Povedal, Warren, niekomu povedať, aby šiel do čerta, môžete aj zajtra". Bola to jedna z najlepších rád, aké som kedy dostal."

Podľa Murphyho je v horúcej situácii často najbystrejšie rozhodnutie držať jazyk za zubami. S najväčšou pravdepodobnosťou urobíte niečo, čo by ste neskôr mohli ľutovať. A v momente, keď je to vonku (najmä v dnešnom technologickom svete), nemôžete to vziať späť. „Je to taký jednoduchý spôsob,“ pokračoval Buffett. „Nepremeškali ste príležitosť, len na to stačí zabudnúť na jeden deň. Ak sa zajtra budete cítiť rovnako, povedzte čo si myslíte, ale nevypúšťajte to v momente hnevu!“





Naučiť sa, ako elegantne zvládnuť svoje emócie, nie je ľahké, ale stojí za to si to precvičiť. Ak im dáte voľný priebeh, môže to viesť k nesprávnym rozhodnutiam a dokonca k poškodeniu reputácie. Sú na to rôzne techniky, ako meditácia, všímavosť či dýchanie. Je dôležité poznamenať, že Buffett nehovorí o tom, aby sme neboli emocionálni. Skôr zdôrazňuje výhody preskúmania a pochopenia našich emócií, čím sa vytvorí viac času a priestoru získať prehľad čo umožní robiť obozretnejšie rozhodnutia.

Murphyho rada úzko súvisí s koncepciou emočnej inteligencie. Emocionálne inteligentný človek je sociálne uvedomelý, čo je nevyhnutné na rozvoj a udržiavanie dobrých vzťahov, jasnú komunikáciu, zvládanie konfliktov a dosiahnutie úspechu. Buffett to dobre vie. Je vynikajúci investor, pretože vie ovládať nielen svojich vlastné emócie, ale dokáže aj emocionálne zvládnuť narážky od ostatných.

Ak teda túžite po úspechu, aký v živote dosiahol Buffet, precvičovaním emocionálnej disciplíny budete na to oveľa lepšie pripravení.