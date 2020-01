Čína a USA podpíšu prvú fázu dohody o obchode na budúci týždeň

dnes 10:31 -

Liou Che navštívi Washington v dňoch 13. až 15. januára, povedal hovorca ministerstva obchodu Kao Feng.

Podpis prvej fázy po takmer dvoch rokoch sporov a zavádzania ciel by mohol znížiť obchodné napätie medzi dvoma najväčšími ekonomikami sveta, ktoré viedlo k spomaleniu globálneho hospodárstva.



Rokovacie tímy oboch strán ostávajú v úzkom kontakte a komunikujú o podrobnostiach v rámci príprav na podpis, povedal Kao Feng novinárom na pravidelnom brífingu.

Prezident USA Donald Trump 31. decembra 2019 vyhlásil, že dohoda o prvej fáze obchodnej zmluvy s Čínou bude podpísaná 15. januára v Bielom dome. Povedal tiež, že podpíše dohodu s „vysokými predstaviteľmi Číny“, a že neskôr odcestuje do Pekingu, aby začal rozhovory o ďalšej fáze.



Trump tiež zrušil plány na zavedenie ciel v polovici decembra na ďalší čínsky tovar za 160 miliárd USD (143,95 miliardy eur) vrátane širokej škály vyhľadávaných spotrebiteľských predmetov, ako sú mobilné telefóny.



Obe strany oznámili dohodu o prvej fáze minulý mesiac. Očakáva sa, že povedie k zníženiu ciel a k zvýšeniu nákupov amerických poľnohospodárskych, energetických a priemyselných produktov v Číne, a zároveň vyrieši niektoré spory o duševné vlastníctvo.



Ani jedna strana však nezverejnila žiadny text dohody a čínski predstavitelia sa ešte musia verejne zaviazať ku kľúčovým bodom, ako je zvýšenie dovozu tovaru a služieb z USA o 200 miliárd USD v priebehu dvoch rokov.



Spojené štáty sa pustili do sporu s Pekingu v prvej polovici roka 2018 a obvinili Čínu z nekalých obchodných praktík, ako je krádež duševného vlastníctva USA a z dotácií, ktoré neoprávnene zvýhodňujú čínske štátne firmy.



Americký obchodný zástupca Robert Lighthizer v tejto súvislosti uviedol, že Čína sľúbila zvýšenie nákupu amerických výrobkov a služieb v nasledujúcich dvoch rokoch o minimálne 200 miliárd dolárov. Kao Feng to však na štvrtkovej tlačovej konferencii odmietol potvrdiť.



Prímerie v obchodnom spore pomôže Číne v boji so spomaľovaním hospodárstva.