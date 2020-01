Životné rozhodnutie: Finančná nezávislosť princa Harryho

Zdroj: MarketWatch

Foto: SITA/AP

dnes 9:48 -

Manželia založia novú charitu, pričom budú pokračovať v niektorých kráľovských povinnostiach. "Chápeme ich túžbu zvoliť iný prístup, ale toto sú zložité problémy, ktoré si budú vyžadovať určitý čas, aby sme ich prekonali," uviedol na margo oznámenia Buckinghamský palác.



Princ Harry je priateľom bývalého prezidenta USA Baracka Obamu. Mohol by sa preto inšpirovať jeho modelom po opustení Bieleho domu. Bývalý prezident a jeho manželka Michelle údajne podpísali osemcifernú dohodu s Netflixom na výrobu série historických, biografických a sociálnoprávnych programov.

Netflix by pre pár zo Sussexu ponúkol platformu 158 miliónov predplatiteľov. Sstreamingová služba už získala pochvalu kritiky za svoju sériu „Koruna“, zaznamenávajúcu život britskej kráľovnej Alžbety II. Navyše aj mediálna magnátka Oprah Winfreyová je priateľkou kráľovského páru, zúčastnila sa na ich svadbe v máji 2018.



V každom prípade finančná nezávislosť od páru nebude vyžadovať, aby sa zamestnali na plný úväzok. Ale bude to náročné. Na začiatok napríklad pokryť náklady na Frogmore Cottage, historický dom v areáli Frogmore House vo Windsore, ktorý bol zrekonštruovaný za 2,4 britských libier. Tieto náklady znášali britskí daňoví poplatníci. Pravdepodobne si budú musieť platiť aj ochranku, keďže si vybudovali silnú kráľovskú / celebritnú značku.







Dosiahnutie finančnej nezávislosti je stav, ktorým sa môže pochváliť Markleová. Z účinkovania v televíznom seriáli z právnického prostredia z roku 2011 vykázala čisté imanie 6,5 milióna dolárov (5 miliónov britských libier). Na druhej strane, princ Harry, zdedil po smrti svojej matky značné bohatstvo. Podľa odhadu BBC by malo ísť o približne 7 miliónov britských libier (9,2 milióna dolárov). Rodina jeho otca je oveľa bohatšia - podľa Forbes má čisté imanie viac ako 88 miliárd dolárov - vrátane investícií, nehnuteľností, hradov a pôdy. Princ Harry tiež údajne zarobil ročne 45 000 dolárov, keď pôsobil ako dôstojník v armádnom leteckom zbore, a približne 52 000 dolárov ročne za prácu pilota vrtuľníka pre vojenský letecký zbor podľa odhadov Forbes a Fortune na základe verejne dostupných údajoch o platoch v britskej armáde.



Otec princa Harryho, princ Charles, zarobí takmer 23 miliónov dolárov z vojvodstva z Cornwallu, súkromného majetku s aktívami vyše 1,3 miliardy dolárov. Finančné účty vojvodstva za rok 2017 odhaľujú celkový príjem za finančný rok končiaci sa 31. marca 2017 vo výške 37,2 milióna britských libier (48,7 milióna dolárov), čo je o 2,5 % viac ako v predchádzajúcom roku.



Hovorilo sa, že pár zo Sussexu uvažuje o presťahovaní sa do Kanady. Markleová tam žila pri nakrúcaní drámy „Kravaťáci“ a pár v tejto krajine strávil Vianoce a Nový rok. Keďže Kanada je súčasťou Spojeného kráľovstva, môže byť potrebné zaplatiť za bezpečnosť páru a ich syna, Archieho, informoval denník Daily Telegraph v súvislosti so smrťou princeznej Diany, ktorá dlho bojovala s neúnavnými zvedavými objektívmi britského bulváru. Údajne dlho snívala o začatí nového života v USA.