Autodopravcovia pokračujú v proteste, budú blokovať cesty

Únia autodopravcov Slovenska (UNAS) bude pokračovať v protestnej akcii za splnenie svojich dvoch hlavných požiadaviek blokovaním ciest v Bratislave, v okolí Košíc a na Orave. Na rokovaní na Ministerstve financií SR v stredu sa zástupcovia únie nedohodli na znížení dane z motorových vozidiel o 50 percent. Ako povedal médiám podpredseda UNAS Stanislav Skala, v rokovaní na ministerstve financií o tomto bode by mali pokračovať vo štvrtok.

Minister financií Ladislav Kamenický a rezortná štátna tajomníčka Dana Meager sa stretli aj so zástupcami Združenia cestných dopravcov SR Česmad Slovakia, predstavitelia UNAS odišli z rokovania skôr.

"Pan minister nám povedal, že nemôže o tom rozhodovať, lebo nevie, či tam nebude politické pozadie," uviedol Skala o požiadavke na zníženie dane z motorových vozidiel. To by podľa rezortu financií znamenalo výpadok príjmov štátneho rozpočtu vo výške 35 mil. eur. "Maju rezervné fondy, v nich je zhruba 250 mil. eur. Tých 35 mil. eur by nám mohli pustiť a boli by sme spokojní," povedal Skala.

Autodopravcovia z UNAS žiadajú aj pozastavenie výberu mýta do nájdenia nového prevádzkovateľa mýtneho systému. Táto požiadavka je však v kompetencii ministerstva dopravy a výstavby.