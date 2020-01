Plynovody a zásobníky plynu môžu byť alternatívou k elektrickým batériám

dnes 12:01 -

BRATISLAVA 4. januára (SITA) – Plynovody i zásobníky so zemným plynom môžu raz byť alternatívou k elektrickým batériám. Poukazujú na to výskumné projekty, ktorých súčasťou je aj spoločnosť Nafta, a.s. „Tieto projekty sú pre nás možnosť ako sa zapojiť do reálneho výskumu a vývoja. Zúčastnili sme sa napríklad na projekte s rakúskymi partnermi, kde sme skúmali možnosti primiešavania vodíka do metánu a jeho možnosti ukladania do zásobníkov,“ uviedol pre portál Slovenského plynárenského a naftového zväzu slovgas.sk generálny riaditeľ firmy Nafta Martin Bartošovič.

Slovenský prevádzkovateľ podzemných zásobníkov plynu plánuje využiť svoju existujúcu infraštruktúru na to, aby sme mali alternatívu k elektrickým batériám. „Bol to prvý projekt, ktorý nebol len laboratórny, ale realizoval sa priamo v rámci ložiska. Výsledky boli technicky veľmi zaujímavé. Ukázalo sa, že táto cesta je reálna. Momentálne je problémom ekonomika, zatiaľ to nie je veľmi rentabilné,“ dodal Bartošovič.

Priestor pre podporu výskumných projektov pre Naftu sa otvára aj v rámci Slovenského plynárenského a naftového zväzu, ktorý sa stal členom Európskeho výskumného inštitútu pre energetické a plynárenské inovácie (ERIG). „Veríme, že Slovensko prispeje k našim výskumným aktivitám zameriavajúcim sa na novú úlohu plynu v ekonomike, najmä na posilnenie pozície obnoviteľných, dekarbonizovaných plynov ako bioplyn, biometán alebo vodík,“ zdôraznil generálny sekretár ERIG Hans Rasmusson.

Okrem inovatívnych projektov pokračuje Nafta v napĺňaní svojej stratégie v oblasti prieskumu, ťažby a skladovania. „V oblasti skladovania sa chceme stať paneurópskym hráčom, ktorý bude mať aktivity vo viacerých európskych krajinách. Túto stratégiu postupne napĺňame,“ konštatoval Bartošovič, ktorý dodal, že v oblasti prieskumu a ťažby hľadajú s partnermi možné investície, kde by sa dali ťažiť uhľovodíky.

Spoločnosť Nafta už začala hľadať uhľovodíky napríklad na Ukrajine. „Prvý projekt na Ukrajine sa nachádza tesne za hranicou, je to Užhorodská licencia. Ťažíme na východe Slovenska už 50 rokov plyn, možné vrty sú však aj na druhej strane hranice. Panva pokračuje na ukrajinskej strane, kde realizujeme tri vrty,“ konštatoval Bartošovič.

Spoločnosť Nafta je kľúčovým skladovateľom zemného plynu na Slovensku a zároveň slovenským lídrom v prieskume a ťažbe uhľovodíkov. Majoritným 56,15-percentným akcionárom spoločnosti Nafta je firma SPP Infrastructure, spoločnosť Czech Gas Holding Investment vlastní 40,45 % akcií. Akcionármi spoločnosti SPP Infrastructure sú Slovenský plynárenský priemysel (51 %) a EP Infrastructure (49 %), ktorá je súčasťou Energetického a průmyslového holdingu (EPH). Firma na trhu prieskumu a ťažby uhľovodíkov pôsobí už 105 rokov a na trhu podzemného skladovania plynu 45 rokov.