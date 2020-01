Štát hospodári podľa nového rozpočtu

dnes 11:16 -

Štát sa od dnešného dňa riadi novým rozpočtom. Schodok by mal klesnúť na 0,49 % hrubého domáceho produktu (HDP) z vlaňajších predpokladaných 0,68 %. Plán vyrovnaného hospodárenia sa posunul na rok 2021.

Rozpočet počíta s poklesom úrovne verejného dlhu v budúcom roku tesne pod hranicu 50 % HDP (49,9 %). Do roku 2022 by sa mal dlh ďalej znižovať, a to k úrovni okolo 45 % HDP.

V parlamente sa počas rokovania o rozpočte verejnej správy prijali viaceré zmeny. Upravili sa príjmy aj výdavky rozpočtu. Došlo napríklad k zníženiu príjmov štátneho rozpočtu z dôvodu vypustenia odvodu zo zisku od štátneho podniku Lesy SR v sume päť miliónov eur. Pre rast minimálnych dôchodkov sa zvyšujú výdavky rezortu práce o 80,5 milióna eur. V kapitole ministerstva zdravotníctva sa zvyšujú výdavky o 4,55 milióna eur v súvislosti s krytím výpadku príjmov verejného zdravotného poistenia z dôvodu schvaľovania novely zákona o dani z príjmov, ktorou sa rieši podpora mobility pracovnej sily a má sa zaviesť inštitút podnikových bytov.

Ministerstvo financií upustilo aj od zámeru zvýšiť spotrebnú daň pri tabaku, ktorá mala priniesť dodatočné zdroje do štátneho rozpočtu. V dôsledku tohto kroku došlo k výpadku príjmov o 101,8 milióna eur. Naopak, pozitívny vplyv na príjmy štátu má mať zvýšenie bankového odvodu, ktoré má priniesť 114,1 milióna eur. V záujme dodržania cieľa na rok 2020 sa znižujú výdavky v kapitole Všeobecná pokladničná správa (VPS) o 105,5 milióna eur. Zároveň sa presúvajú výdavky v objeme 25 miliónov eur z kapitoly VPS do kapitoly ministerstva pôdohospodárstva tak, aby v roku 2020 bolo na realizáciu podpôr štátnej pomoci a národných podpôr smerujúcich do pôdohospodárstva k dispozícii celkovo 50 miliónov eur.

Výdavkovú stranu rozpočtu významne ovplyvnili opatrenia týkajúce sa odmeňovania vo verejnej správe, ale aj zvýšenie platov učiteľov. Výdavky rastú aj v oblasti verejného zdravotného poistenia, ale aj v sociálnej oblasti. Rozpočet počíta aj s prostriedkami na prípravu a realizáciu sčítania obyvateľov domov a bytov, ako aj parlamentných volieb.