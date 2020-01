Prioritou budúcej vlády by podľa podnikateľov malo byť jednoznačne vzdelávanie

dnes 11:16 -

Prioritou budúcej vlády, ktorá vzíde po februárových parlamentných voľbách, by podľa podnikateľov na Slovensku malo byť jednoznačne vzdelávanie. Vyplýva to z odpovedí, ktoré agentúre SITA poskytli predstavitelia Podnikateľskej aliancie Slovenska (PAS) a Republikovej únie zamestnávateľov (RÚZ). „Zásadná, dôsledná a hĺbková reforma školstva a vzdelávania,“ zhrnul výkonný riaditeľ PAS Peter Serina. Masívny nástup inovácií a technologických trendov vo svete nabral podľa tajomníka RÚZ Martina Hoštáka nezastaviteľné tempo, na ktoré musí zodpovedne reagovať aj Slovensko. „Bez zásadných zmien nebude možné v budúcnosti dosiahnuť úspešný a konkurencieschopný rozvoj slovenskej ekonomiky. Pomyselná kontrolka by nám mala svietiť o to silnejšie, že Slovensko je priemyselná krajina,“ dodal Hošták.

Zmeny si však podľa Serinu vyžaduje aj polícia a justícia. Volá po navrátení dôvery v tieto inštitúcie prostredníctvom zásadného potierania korupcie, rodinkárstva a zavedenia vlády zákona. „V neposlednom rade je to aj reforma riadenia štátnych a verejných služieb a konsolidácia verejných financií,“ dopĺňa k prioritám budúcej vlády riaditeľ PAS. Hošták zase vyzdvihol reformu daňového, odvodového systému a odstránenie tzv. skrytého zdaňovania, ale aj modernú pracovnú legislatívu a podporu tvorby nových pracovných miest. Zamestnávatelia taktiež požadujú zavedenie systematického legislatívneho procesu a zníženia byrokracie i lepšiu vymožiteľnosť práva.V budúcnosti by privítali aj reformu regulačného rámca v energetike a zabezpečenie konkurenčných cien energií, či dosiahnutie účelného a transparentného využívania prostriedkov z fondov Európskej únie.