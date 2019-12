Mikulášska raly príde po Vianociach, nie skôr

Zdroj: MarketWatch

Pôsobivé. Tak by sa dal označiť rast indexu Dow Jones, ktorý je o 5 % vyššie než ako štartoval v štvrtom štvrťroku. Index S&P 500 si pripísal 7 %. Ale ani tieto rasty ešte neznamenajú mikulášsku raly. V niektorých rokoch, ako je tento, je obdobie pred Vianocami obzvlášť silné. Ale v ostatných rokoch trh oslabil, napríklad v tom minulom sa Dow prepadol o 14,7 % od prvého mesiaca do Štedrého večera. Preto neexistuje žiadna pravdepodobnosť, že sa trh v týchto predvianočných týždňoch dokáže vypnúť k mimoriadnym výkonom viac než kedykoľvek inokedy v roku.







Táto situácia sa však mení na Štedrý deň. Akciový trh má tendenciu rásť viac ako obvykle počas šiestich obchodných dní po Vianociach. Od roku 1896, kedy bol index Dow vytvorený, za toto obdobie rástol v 76 %. Pre porovnanie, pravdepodobnosť, že bude rásť vo všetkých ostatných šesťdňových obchodných obdobiach je 55 %. Tieto rozdiely sú významné pri 95 % úrovni spoľahlivosti, ktorú štatistici často používajú, keď usudzujú, či ide o vzor.



Možno je na mieste otázka, či sú šance na tento rok menšie, pretože trh doteraz tak silne rástol. Je možné, že si trh „požičal“ niektoré zisky, ktoré sa inak objavujú až po vianočných sviatkoch?

Aby sme dokázali odpovedať na túto otázku, rozdelíme si mikulášske raly od roku 1896 do dvoch skupín, v závislosti od toho, či boli výnosy Dow pred Vianocami v decembri pozitívne alebo negatívne.

Šanca na Santa Claus rally klesá, keď akciový trh v dňoch pred Vianocami rastie. A hoci sa tento trend mierne znížil, pravdepodobnosť rastu trhu v dňoch po Vianociach je stále výrazne vyššia ako priemer. Prečo by mal mať akciový trh rásť hneď po Vianociach? Vedci zistili, že jedným z dôvodov je, že predajcovia na krátko zvyčajne vyberajú svoje shorty pred sviatkami. Ďalšou možnosťou je, že príspevky do dôchodkového systému a penzijných plánov vedú k investovaniu nových peňazí na akciovom trhu. Bez ohľadu na to, existencia Santa Claus raly je základom nového obchodu iba pre veľmi krátkodobých obchodníkov. Priemerný zisk Dow pri všetkých mikulášskych rastoch od roku 1896 je 1,49 %. Aj keď je to výrazne lepšie ako priemerný výnos za šesť obchodných dní počas zvyšku roka (0,13 %), nemusí to byť dostatočné na pokrytie transakčných nákladov.

Ak chceme na americkom trhu investovať nové peniaze, mali by sme to urobiť pred Vianocami, aby sme si zaistili prvé trhové rasty. Ak chceme peniaze z trhu vytiahnuť, možno budete lepšie si počkať do prvých obchodných dní roku 2020.