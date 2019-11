Talianska vláda nevylučuje zoštátnenie Alitalie

dnes 16:16 -

Pred týždňom vypršal termín predaja leteckej spoločnosti Alitalia, a keďže vláda nedostala žiadnu záväznú ponuku, nevylučuje ani zoštátnenie. "Nájdeme riešenie pre Alitaliu. Zoštátnenie by nemuselo byť nevyhnutne negatívne," povedal taliansky minister priemyslu Stefano Patuanelli v rozhovore pre rozhlasovú stanicu Radio Capital.

"Alitalia nezbankrotuje, to môžem garantovať," uviedol Patuanelli. Problémom Alitalie je podľa neho to, že je príliš veľká, aby bola malými aerolíniami, a príliš malá na to, aby bola veľkou leteckou spoločnosťou. Dodal, že Alitalia nemá slabé tržby, ale má príliš vysoké náklady. "Z hľadiska tržieb je Alitalia úspešnou spoločnosťou, ale náklady sú príliš vysoké." Vylúčil však, že by sa aerolínie rozdelili a ich aktíva predali oddelene.

Šéf Lufthansy Carsten Spohr podľa mediálnych správ plánuje rokovať s talianskou vládou. Spohr už viackrát povedal, že Lufthansa je ochotná investovať len do reštrukturalizovanej Alitalie.

Alitalia je od mája 2017 nesolventná a nad vodou ju držia štátne preklenovacie úvery v celkovej hodnote 900 miliónov eur. Conteho administratíva schválila ďalší úver vo výške 400 miliónov eur, aby spoločnosť prežila až do budúceho roka. Vláda už dlhé mesiace predlžovala termín predaja spoločnosti, ktorý je však stále v nedohľadne.

Keďže v Taliansku sa okrem Alitalie nachádza v kríze viacero veľkých podnikov, ako sú oceliareň Ilva alebo závod Whirlpoolu v Neapole, v Ríme rastie podpora pre zoštátnenie takýto firiem v problémoch, aby sa zachránili tisíce pracovných miest. Nevylučuje sa ani znovuoživenie holdingu IRI, v ktorom boli až do roku 2000 celé desaťročia pod jednou strechou štátne podiely vo veľkých koncernoch.