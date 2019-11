Ten čo porazil trh: Od roku 1988 zarobil 100 miliárd dolárov

Zdroj: The Economis

Foto: YT/nstitute for Advanced Study

dnes 10:38 -

Simons zakladal fond Renaissance Technologies v roku 1982 ako úspešný matematik. Investovať začal už skôr, v roku 1972, kedy hľadal schémy v pohyboch mien. Uspel s jednoduchou stratégiou nakupovať keď mena zostúpi dostatočne nízko pod svojou priemernú hodnotu za nie príliš dlhé časové obdobie.



O desať rokov neskôr Simonsa presvedčil iný matematik, René Carmon, ktorý ho presvedčil, aby sa namiesto hľadania vzorcov venovali algoritmom a obchodovali aj vtedy, keď sa to prieči logike. V 90-tych rokoch Robert Mercer a Peter Brown vyvinuli inú verziu tohto prístupu k obchodovaniu, ktorá spočívala v "opravovaní seba samého". Viac sa spoliehala na stratégie, ktoré sa ukázali ako úspešné, a rušila tie stratové. Dnes sa týmto technikám hovorí strojové učenie.

Takéto stratégie ale majú svoje obmedzenia, píše sa v knihe redaktora The Wall Street Journal Gregory Zuckermana "The Man Who Solved the Market". Jedným obmedzením je napríklad obmedzený rozsah. Fond Medallion, ktorý obchoduje na základe krátkodobých cenových signálov, nikdy nedržal viac ako 10 miliárd USD. Čím je časový rámec užší, tým je trh menej účinný a rastie šanca, že sa obchod vybraný algoritmom podarí. Krátkodobosť ale obmedzuje kapacitu. Renaissance už síce umožňuje obchodovať v dlhodobejšom horizonte, návratnosť ale v týchto prípadoch nie je natoľko impozantná.



Iné firmy sa snažia obchodovanie fondu kopírovať. Podľa znalcov to funguje podobne ako v prípade lovcov zliav, ktorí, keď zistia, že ich obľúbený obchod chystá zľavu, dorazia skôr a všetko skúpia, aby nikto ani nezistil, že niečo je v akcii. Akoby fond hýbal cenami tak, aby si iné firmy rovnaké signály nemohli všimnúť. Fond sa na Wall Street niekedy označuje za tlačiareň na peniaze. Zuckermanova kniha ale ukazuje, ako musel fond meniť svoj model, aby zostal pred konkurenciou. Ústredná postava knihy sa starostlivo stráni publicity, stratégia fondu Renaissance sa zatiaľ podarilo udržať v tajnosti, čo je tiež veľká časť úspechu.

Nebolo by úspechu aj bez prešľapov. Hneď v úvode svojej kariéry terajší miliardár a filantrop Simons omylom skoro ovládol trh so zemiakmi z Maine, čo zistil, až keď ho napomenuli regulátori. V inom prípade sa tím zúfalo snažil zarobiť na obchodovaní s akciami, kým si istý mladý programátor nevšimol, že Mercer v jednom z pol milióna riadkov kódu napísal pevnú hodnotu pre index S&P 500 namiesto toho, aby program používal aktuálnu hodnotu tohto indexu.