Bohatí investori sa pripravujú na výpredaj na akciovom trhu a ďalšie turbulencie v roku 2020

Zdroj: USA Today

Foto: SITA/AP

dnes 11:28 -

Investori sú pri súčasných geopolitických rizikách opatrní, keď zvažujú pozície do svojho portfólia pre budúci rok. Medzi najviac vnímané riziká pre investorov patria: dlho sa rozvíjajúci obchodný spor medzi USA a Čínou a nadchádzajúce prezidentské voľby v roku 2020. Asi 55 % respondentov uviedlo, že očakávajú, že na trhoch dôjde do konca roku 2020 k „výraznému poklesu“, uviedla UBS.

Opatrní investori sa pripravujú na potenciálne turbulencie. Približne 25 % ich priemerných aktív je v hotovosti, uviedla banka, napriek tomu, že akcie rastú na rekordné maximá. Na obzore by sa mohlo objaviť viac výraznejších pohybov. Približne 79 % respondentov v prieskume 3 400 jednotlivcov s vysokým čistým imaním uviedlo, že trhy čaká obdobie vyššej volatility. „Rýchlo sa meniace geopolitické prostredie je najväčším problémom pre investorov na celom svete,“ uviedla vo vyhlásení Paula Polito, referentka pre stratégiu klienta v UBS Global Wealth Management. „Vidia globálnu prepojenosť a dozvuky zmien, ktoré ovplyvňujú ich portfólio viac ako tradičné fundamenty, ktoré prinášali výrazné zmeny v minulosti.“





Podľa údajov spoločnosti Morningstar o amerických investičných fondoch a fondoch obchodovaných na burze, vytiahli investori v treťom štvrťroku z akciových fondov približne 60 miliárd dolárov, čo je najväčší čistý odliv za štvrťrok od roku 2009. Medzitým sa na Wall Street vrátil optimizmus. Známky pokroku v obchodných rokovaniach s Čínou, lepšie firemné príjmy, ako sa očakávalo, a podporná politiku úrokových sadzieb zo strany Federálneho rezervného systému. Posledné náznaky poukazujú aj na posilnenie amerického hospodárstva v štvrtom štvrťroku. Silný pracovný trh v USA, vysoké spotrebiteľské výdavky a zlepšujúci sa sektor bývania pomohli zmierniť obavy zo spomalenia amerického rastu. Tieto pozitívne trendy lákajú niektorých investorov, aby podstúpili viac rizík.

Akcie sa pohybujú okolo maxím všetkých čias, narastá strach, že sa to zmení. Podľa mesačného prieskumu globálnych manažérov fondov Bank of America Merrill Lynch, úroveň hotovosti klesla z októbrových 5 % v novembri na 4,2 %, čo je najväčší mesačný pokles od prezidentských volieb v novembri 2016. Je to znak toho, že býčí trh v myslli investorov stále žije. Hoci globálny pokles nemusí byť v blízkej budúcnosti na obzore, investori by mali mať na pamäti, že neskoršie štádiá býčieho trhu sú zvyčajne charakterizované tým, že sa investori poddávajú strachu, že o niečo prídu.