Ročný obrat slovenskej pobočky dm drogerie markt dosiahol 235 mil. eur

Spoločnosť dm drogerie markt svojimi hospodárskymi výsledkami za uplynulý obchodný rok 2018/2019 potvrdila pozitívny trend z predchádzajúcich období. Ročný obrat slovenskej pobočky dm narástol oproti predchádzajúcemu obchodnému roku o 10,5 %, keď dosiahol výšku 235 mil. eur. Súhrnný obrat celej skupiny patriacej pod rakúsku dm drogerie markt predstavuje 2,8 mld. eur, čo znamená medziročný nárast o 9 %, pričom materská firma z Rakúska sa na tomto obrate podieľala sumou 965 mil. eur. Súhrnný obrat celého koncernu dm sa oproti minulému obchodnému roku zvýšil o 4,6 % na 11,2 mld. eur. Informoval o tom v utorok konateľ dm drogerie markt Martin Podhradský.

V uplynulom obchodnom roku realizovala dm na Slovensku investície vo výške viac ako 10 miliónov eur, z čoho najväčšia časť - 8,8 milióna eur - bola určená na rozvoj pobočkovej siete. Na rozvoj informačných technológií bolo vyčlenených 458 900 eur, na modernizáciu a zabezpečenie centrály 472 000 eur a do centrálneho skladu slovenská pobočka dm drogerie markt investovala 318 000 eur.

Počet slovenských pobočiek dm sa v obchodnom roku 2018/2019 k 30. septembru 2019 zvýšil na 146. Do konca tohto kalendárneho roka plánuje dm na Slovensku otvoriť päť nových filiálok a do konca nasledujúceho obchodného roka (t. j. do 30. septembra 2020) by na Slovensku malo byť celkovo 156 filiálok dm. V porovnaní s obchodným rokom 2017/2018 sa zvýšilo aj množstvo zákazníckych nákupov, pričom medziročný nárast vďaka takmer 20,7 milióna nákupov predstavuje približne šesť percent. Priemerný denný počet zákazníckych nákupov je 56 685 a priemerný mesačný počet nákupov viac ako 1,724 milióna.

K 30. septembru 2019 mala dm drogerie markt na Slovensku 1 538 aktívnych spolupracovníkov, čo predstavuje medziročný nárast o 5,3 percenta. Celkovo dm zamestnáva viac ako 62 000 ľudí v 13 krajinách. „Všetci sme zodpovední za svoju budúcnosť. Preto pre nás v dm nie je udržateľnosť len cieľom, ale neoddeliteľnou súčasťou našej firemnej kultúry. Je pre nás veľmi dôležité, aby sme nielen zákazníkom, ale aj spolupracovníkom umožnili robiť uvedomelé rozhodnutia. Práve to nás viedlo v uplynulom obchodnom roku k tomu, že sme komunikáciu vo väčšej miere zamerali na sortimentnú ponuku udržateľných alternatív, ktoré podporujú práve uvedomelú spotrebu,“ povedal Podhradský.

dm drogerie markt je medzinárodná maloobchodná spoločnosť, ktorá sa zaoberá predajom drogériového tovaru, parfumérie, výrobkov z oblasti zdravia a wellness. Bola založená v roku 1973 v Nemecku a v Európe má 3 668 filiálok. Na Slovensku spoločnosť otvorila prvú pobočku v roku 1995 a dnes zamestnáva 1 538 pracovníkov v 146 filiálkach.