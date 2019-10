Prieskum: Najbohatšie rodiny milujú akcie

Zdroj: institutionalinvestor

Najbohatšie rodiny už nevidia perspektívu v hedžových fondoch, tie podľa nich nedokážu ochrániť ich bohatstvo v prípade prepadov. Family offices, teda poradenské firmy spravujúce prostriedky bohatých rodín, zároveň vyčítajú hedžovým fondom, že si v niektorých prípadoch účtujú príliš vysoké poplatky vzhľadom k výkonnosti. Píše sa to v analýze UBS, ktorá zozbierala údaje od 360 spoločností v USA, Ázii a Európe, ktoré správujú v priemere majetok okolo 1,2 miliardy dolárov.



Priemerný výnos sa vlani pohyboval okolo 5,4 %, najmä posledný štvrťrok bolo veľmi nepriaznivý. Dlhý býčí trend zvyšuje imanie najbohatších ľudí, riadenie i štruktúra ich portfólií sa preto mení. "Family offices sa stávajú stále významnejšou trhovou silou. Ich rast je veľmi rýchly," hovorí Munish Dhall z UBS.

Podiel hedžových fondov v portfóliách family offices klesol na 4,5 %, podiel private equity nástrojov vzrástol na 19 %. Alternatívne investície majú stále väčší podiel v ich portfóliách, a to viac ako 40 %. Je za tým snaha o diverzifikáciu, hľadanie výnosov v prostredí nízkych sadzieb a obavy z vyššej volatility.

Najviac peňazí však majú bohaté rodiny dlhodobo v akciách. Až štvrtina ich portfólií pripadá na akcie na vyspelých trhoch, takmer 7,5 % potom pripadá na rozvíjajúce sa trhy. Cenné papiere s pevným výnosom tvoria bezmála 17 % portfólií spravovaných family offices.



Podľa prieskumu boli najvýnosnejším aktívom v portfóliách family offices private equity nástroje. Aj vďaka tomu asi bude ich prírastok v portfóliách do budúcna najväčší. Až 39 % family offices plánuje navýšiť priame investície do private equity a 28 % ich plánuje navýšiť alokáciu do fondov spravovaných private equity spoločnosťami. Priame investície sú obľúbenejšie najmä kvôli absencii poplatkov a väčšej kontrole. V uplynulom roku zaznamenali priemerný výnos 16 %, fondy spravované private equity spoločnosťami 12 %.

Ďalším obľúbeným aktívom sú nehnuteľnosti. 16 % family offices plánuje navýšiť podiel peňazí v nehnuteľnostiach, rast by mal záujem aj o realitné fondy. Stále rastie záujem aj o rozvíjajúce sa trhy. Až 29 % family offices plánuje navýšiť pozície v tomto segmente, 7,7 % ich chce znížiť expozíciu na rozvinutých trhoch.

Podľa UBS ide o dlhodobý trend liberalizácie trhov. "Mnoho investorov to z dlhodobého hľadiska vidí ako fundamentálne atraktívne a sú ochotní podstúpiť krátkodobú volatilitu. Napríklad v Číne konkurencie stále rastie a štát sa snaží stimulovať ekonomiku aj trhy," píše vo svojej správe banka.