Jediný graf: 5 faktorov ktoré úspešne likvidujú vaše bohatstvo

"Cesta do pekla je vydláždená dobrými úmyslami," hovorí príslovie. Cesta do investorského pekla je dláždená zlým správaním sa. Tu je päť ciest, ktoré pôvodne vyzerali ako by boli dláždené zlatom, ale ktoré nás často vedú k likvidácii bohatstva. Stačí, aby sa stretlo niekoľko faktorov, ktoré samé o sebe môžu pokojne viesť aj na pomyselný investorský Olymp.

Slabá diverzifikácia

Zlatý grál zodpovedného investovania, ale je potrebné udržovať rozumnú mieru.

Páka

S požičanými peniazmi možno urobiť životný obchod. Keď to ale nevyjde, straty môžu ísť aj do stoviek percent vloženého vlastného kapitálu.

Vysoké poplatky

Nemusia byť prekážkou, ak si kúpite produkt s vynikajúcou a pre daný čas úspešnou stratégiou. V ostatných rokoch poplatky za investovanie klesajú a ich výšku možno vzhľadom k úspešnosti aktívnych správcov peňazí len ťažko ospravedlniť.

Obchodovanie

Bez neho to skrátka nejde, len sa to nesmie preháňať.



Načasovanie

Niekedy možno vďaka nemu zarobiť výnimočné peniaze, inokedy kvôli nemu portfólio krváca. Snaha časovať trh je jedna zo základných investorských chýb.