Investovať alebo šetriť? Podľa čoho sa mám rozhodnúť?

Zdroj: futuria

dnes 0:19 -

Čo s “nadbytočnými” peniazmi? Odložiť na horšie časy alebo ich nechať pracovať, aby sa postupne zhodnocovali? Na to sme sa spýtali Ladislava Soviara, ktorý je zakladateľom slovenskej fintech platformy Futuria.sk.

Kedy je dobrý nápad šetriť?

“Absolútne nevyhnutným základom pre každého jedného človeka na tejto planéte je tzv. železná rezerva, to znamená prostriedky vo výške minimálne troch mesačných výdavkov. Akékoľvek sú vaše mesačné výdavky, jednoducho si ich znásobte tromi až šiestimi - to je čiastka, ktorú by ste mali mať pre horšie časy neustále k dispozícii,” tvrdí Soviar. “Pokiaľ klient takéto prostriedky nemá, odporúčame mu vybudovať si takúto rezervu čo najskôr,” dodal. V prípade niektorých živnostníkov alebo ľudí s neistým príjmom je podľa jeho slov na mieste odložiť si aj 9 či 12 mesačných príjmov.

Kedy sa ešte oplatí šetriť? Na vyššie (plánované) výdavky v horizonte najbližších mesiacov, či roka. Máte staré auto a očakávate, že už dlho nevydrží? Odkladajte si peniaze na nákup nového, keď k tej situácii príde. Má vaše dieťa perspektívny a zdravý vzťah? Odkladajte si, lebo čoskoro možno bude potrebné zafinancovať svadbu. Radi by ste si užili budúce leto poriadnu dovolenku? Viete čo treba robiť.





Kedy je dobrý nápad investovať?

Investovať znamená prakticky šetriť s vedomím, že tieto prostriedky v najbližších rokoch potrebovať nebudete a vďaka tomu ich môžete odložiť bokom a nechať ich zhodnocovať. Vďaka zloženému úročeniu tak dokážete za 5, 10, 15 či viac rokov vybrať tieto prostriedky naozaj veľmi zaujímavo zhodnotené.

Medzi ideálne scenáre, kedy je vhodné investovať, patrí:

1. Neveríte dôchodkovému systému? Obavy sú na mieste. Populácia na Slovensku rýchlo starne a rodí sa stále menej detí. Riziko kolapsu dôchodkového systému je vysoké, preto stále viac ľudí investuje do sporenia na dôchodok. Keďže ide o dlhodobú investíciu, aj menšie množstvo odložených prostriedkov mesačne dokáže dlhodobo urobiť naozaj obrovský rozdiel.

“Dlhodobé investície, ako je napríklad aj sporenie na dôchodok, dokážu vďaka zloženému úročeniu zarobiť rádovo násobky vložených prostriedkov. Ak napríklad vložíte dnes do sporenia 5000 eur a tie sa vám za 30 rokov zhodnotia v priemere o 7% ročne, zarobíte navyše 33061 eur. Pri vložení 10-tisíc eur by to bol dvojnásobok, teda 66122 eur,” tvrdí Soviar.

2. Plánujete väčšie výdavky v horizonte 5-15 rokov. Môže ísť napríklad o auto, dom alebo jednoducho finančná injekcia vašim deťom pri ich štarte do “dospeláckeho” života.

“Aj v tomto prípade platí to, čo pri dôchodkovom sporení, nejde však o tak dlhodobú investíciu, preto ani celkový zisk nie je taký výrazný. Stále však platí, že takéto sporenie dokáže rádovo zarobiť, v závislosti od zvolenej čiastky, tisíce eur. Napríklad vložených 5000 eur pri predpokladnom zhodnotení 7% ročne sa za 10 rokov zhodnotí na úroveň 8803 eur,” hovorí.





3. Ste zaťažení hypotékou a radi by ste ju splatili čím skôr. Ľudia sa v takýchto prípadoch uchyľujú k sporeniu na predčasné splatenie hypotéky, kam si odkladajú prostriedky navyše, peniaze nechávajú zhodnocovať a keď sa zhodnotená suma prekryje so sumou, ktorá vám zostáva splatiť, jednoducho sa takto raz a navždy zbavíte vašej hypotéky.

“Sporiť pri hypotéke dáva pre väčšinu klientov veľký zmysel, už len z toho hľadiska, že čím kratšie hypotéku splácate, tým menej celkovo banke zaplatíte. Napríklad pri hypotéke s úrokom 1,29 % vo výške 100-tisíc eur zaplatíte pri 20-ročnej lehote splácania približne o 7000 eur menej ako pri 30-ročnej lehote splácania,” vysvetlil Soviar. “S našimi klientmi často pripravíme sporenie presne pre tento účel a čakáme, kým sa nasporené prostriedky s celkovou dlžnou sumou za nehnuteľnosť stretnú. Klient je potom schopný celý záväzok vyplatiť, ušetrí veľa peňazí, nehovoriac o pocite slobody, keď človek žije bez dlhov,” dodal.

4. Všetky výdavky v najbližších rokoch máte pokryté a jednoducho máte prostriedky navyše, ktoré by ste radi nechali zhodnocovať. Podľa Soviara nie je dôvod ich v takomto prípade držať na účte.

“Aj konzervatívne sporenie a malým zhodnotením je lepší nápad ako držať peniaze len tak na účte. Máme aj klientov, ktorí neradi riskujú, no väčšinou rozumejú tomu, že nechať peniaze ležať je v podstate strata,” hovorí.

Kedy nie je dobrý nápad ani jedno?

“Investovanie či šetrenie nie je najlepší nápad a mali by ste s ním počkať vtedy, ak vás trápia spomenuté dlhy. Splatenie dlhov, najmä tých s vysokým úrokom (kreditné karty, nebankovky,…), je kľúčom k zdravej finančnej kondícii,” dodal Soviar. Vtedy je možné krátkodobo udržiavať železnú rezervu vo výške jedného mesačného príjmu a zvyšné prostriedky využiť na zbavenie sa týchto ťažôb.