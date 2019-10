5 veľkých rizík, ktoré krehká globálna ekonomika teraz vôbec nepotrebuje

Zdroj: CNBC

Viac ako 10 rokov od finančnej krízy sa dnes banky viac regulujú. Zatiaľ čo centrálne banky a zákonodarcovia sa snažia situáciu ovplyvniť monetárnou politikou, oživenie bolo len mierne a drahé. Vyhliadka na ďalšiu globálnu recesiu je reálna, so zjavným ekonomickým spomalením v USA aj v najväčších ekonomikách Európy a Ázie.



Spomalenie americkej ekonomiky

„Keď si Amerika kýchne, svet nachladne,“ hovorí sa. A keď začnú vyprchať účinky zníženia daní Trumpovou administratívou, americká ekonomika vykazuje známky kýchania. Od apríla do júna tohto roku poklesli obchodné investície v porovnaní s rovnakým štvrťrokom 2018 o 1 %. Spotrebiteľská dôvera v septembri dosiahla deväťmesačné dno. Očakávania spotrebiteľov týkajúce sa krátkodobého výhľadu tiež v tom istom mesiaci prudko poklesli. Jeden ukazovateľ priemyselnej činnosti v USA naznačoval, že výroba klesla na najnižšiu úroveň za 128 mesiacov. Zdá sa, že toto číslo vyvolalo 800-bodovú stratu priemyselného priemeru indexu Dow Jones. Zisky spoločností tiež padajú. Index S&P 500 ako celok vykázal pokles zisku v prvom aj v druhom štvrťroku 2019.





Fed teraz očakáva, že rast v tomto roku, meraný hrubým domácim produktom USA (HDP), dosiahne 2,2 %, čo je výrazne pod trojpercentným dlhodobým cieľom Trumpovej administratívy. Na strane druhej sú robustné maloobchodné tržby v Spojených štátoch, ktoré naďalej prekračujú predpovede, ako aj historicky vysoká úroveň zamestnanosti a disponibilného príjmu.

Aby Biely dom dosiahol svoj hlavný ekonomický cieľ počas volebného roka, bude musieť dúfať, že akýkoľvek strach z budúcnosti bude vyvážený pretrvávajúcou túžbou a schopnosťou amerického spotrebiteľa míňať.



Rast čínskeho dlhu

Čína podporila svoju ekonomiku zvýšením dlhu. Washingtonský inštitút medzinárodných financií (IIF) odhaduje, že v prvom štvrťroku 2019 celková výška dlhu firiem, domácností a vlády v Číne dosiahla 303 % HDP. V správe sa uvádza, že pokus Pekingu o zotavenie ekonomiky znížením dlhu v nefinančnom sektore, bol eliminovaný pôžičkami v iných odvetviach, vďaka ktorým sa celková zadlženosť Číny zvýšila na viac ako 40 biliónov dolárov.

Čína opakovane uviedla, že jej pôžičky sú zvládnuteľné, ale pákou politík je brzdené riziko, že ďalší dlh by mohlo ešte viac spomaliť už súčasný trend hospodárskeho rastu. Ratingová agentúra Moody's potvrdila v júli tohto roka dlhový rating Číny na A1, upozornila však, že „finančný stres pre niektoré miestne banky alebo štátne podniky (SOE) bude aj naďalej testovať schopnosť ústredných a regionálnych vlád predchádzať nákazám."





Za poslednú dekádu predstavuje Čína každý rok asi jednu tretinu globálneho rastu. Akékoľvek tvrdé pristátie ekonomiky by okamžite spustilo alarm v iných častiach sveta a investori by sa ponáhľali ochrániť svoje aktíva. Andy Rothman, investičný stratég Matthews Asia, v marci vyhlásil, že čínsky dlh je „vážnym problémom“, je však nepravdepodobné, že ide o riziko tvrdého pristátia alebo by spôsobil bankovú krízu. Rothman uviedol, že zatiaľ čo hlavným problémom Číny je podnikový dlh, ktorý sa od globálnej finančnej krízy v roku 2008 neustále zvyšuje, väčšinu pôžičiek získavali štátne podniky od štátom riadených bánk.



Protesty v Hongkongu

Verejné nepokoje v Hongkongu trvajú už viac ako štyri mesiace. Násilie a hlasný protest potvrdzujú, že je len malá šanca, že sa pevná ruka Pekingu bude menej zaujímať o diania v Hongkongu, vo finančnom a obchodnom centre. Banka pre medzinárodné platby vypočítala, že Hongkong v roku 2016 dohliadal na devízové ​​transakcie vo výške 437 miliárd dolárov. Finančné centrum tiež pôsobí ako brána do a z čínskej ekonomiky, pričom tu sídliace banky nalievajú kapitál od medzinárodných investorov. Je to tiež obrovský exportný zdroj - dodávajúci tovar z prístavu do celého sveta. Pokračujúce občianske nepokoje by preto mohli mať vplyv na ekonomiky po celom svete, pretože sa naruší obchod aj investície.





Ak by sa Čína rozhodla, že musí ešte viac sprísniť svoje vzťahy k mestu, mohla by byť spochybnená budúcnosť dohody „jedna krajina, dva systémy“ zavedenej od roku 1997. To by mohlo zatiahnuť Spojené štáty do obchodnej vojny aj keď sa právne zaviazali, že budú s Hongkongom zaobchádzať v záležitostiach týkajúcich sa obchodnej a hospodárskej politiky oddelene od Číny.

Nákaza z Argentíny

Začiatkom roku 2019 renomovaný investor na rozvíjajúcich sa trhoch Mark Mobius oznámil, že sa sťahuje z Argentíny. „Kvalita života klesla, úroveň vzdelania klesla a makroekonomická situácia zatiaľ nie je uspokojujúca. Všetko to padá na miestne obyvateľstvo.“ Mobius povedal, že Argentína sa môže pozviechať iba ak by si na prezidentské kreslo sadol Mauricio Macri po nadchádzajúcich voľbách a získal silný mandát. V auguste ale Macri utrpel ťažkú porážku a trh nasledoval Mobiusa. Argentínsky akciový trh klesol o viac ako 30 % počas dní nasledujúcich po šokujúcom výsledku volieb. Podľa jedného súboru údajov to bol najväčší pokles akciového trhu v ktorejkoľvek krajine od roku 1950. V bezprostredných hodinách po vyhlásení výsledkov volieb peso stratilo 15 % svojej hodnoty oproti americkému doláru. Tým zdraželi pôžičky v dolároch.





Krajina má dlhy v hodnote 80 miliárd dolárov splatné v rokoch 2019 a 2020 - čo zvyšuje vyhliadky, že by mohla tretíkrát skončiť v defaulte za menej ako 20 rokov. Krajina má do konca roku 2019 uvaliť menovú kontrolu, aby potlačila straty, a žiada, aby Medzinárodný menový fond zmiernil splácanie dlhov. "Domnievame sa, že v Argentíne zostávajú dosť veľké výzvy a je potrebné nejaký druh odloženia splácania dlhu," uviedol Brett Diment z Aberdeen Standard Investments

Pád Trumpovho „obľúbeného diktátora“

Minulý mesiac rôzne svetové médiá informovali o demonštráciách proti egyptskej vláde v niekoľkých mestách vrátane Alexandrie a hlavného mesta Káhiry. Protesty mali priamy vplyv na egyptský akciový trh a spôsobili 11 % prepad EGX 30, ktorý tak prišiel o všetky zisky akumulované v roku 2019. Analytik Goldman Sachs Farouk Soussa v septembri uviedol, že negatívny vplyv na egyptské rizikové aktíva by kvôli pokračujúcej politickej nestabilite, by mohli pretrvávať. Z údajov ministerstva vyplýva, že priame americké investície v Egypte dosiahli 21,8 miliárd dolárov a vzťahy medzi oboma krajinami sa nedávno zlepšili. Prezident Donald Trump sa údajne pýtal „Kde je môj obľúbený diktátor?“, keď čakal na stretnutie s Abd al-Fattáhom as-Sísí na samite G-7 v auguste.







Abd al-Fattáh as-Sísí posilňuje vzťahy so susednou Saudskou Arábiou. Akýkoľvek pokus o jeho odstránenie by pravdepodobne priniesol zvýšenie napätia, aspoň v krátkodobom horizonte, medzi Rijádom a Káhirou. Obchodníci s ropou budú situáciu pozorne sledovať.