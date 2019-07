Prestaňte počítať peniaze iných

Zdroj: theirrelevantinvestor

Foto: getty images.

dnes 0:41 -

V skratke,

Starbucks je plytvaním peniazmi. Pite lacnejšiu kávu.

Nákup obeda je plytvaním peniazmi. Jedzte zvyšky z predchádzajúcich dní.

Nákup kníh je plytvaním peniazmi. Navštívte knižnicu.

Amazon Prime je plytvaním peniazmi. Choďte do obchodu.

Počítače Apple sú plytvaním peniazmi. Kúpiť si Hewlett Packard.

Platiť si prenájom je plytvaním peniazmi. Kúpte si vlastné bývanie.

Range Rover je plytvaním peniazmi. Líznite si Hondu.

Rolexky sú plytvaním peniazmi. Kúpte si Tag Heuer.

Športové zápasy sú plytvaním peniazmi. Dajte ich radšej na charitu.

Môžete si to prečítať a pomyslieť si: „Nemôžem mať vlastný ázor?“ Samozrejme, že áno, ale toto nie je názor, toto sú osobné preferencie. Že nevidíte v tom rozdiel?

"Apple notebooky nie sú o toľko lepšie, aby som si priplatil navyše" je váš názor. Ale „necítim sa na to, aby som dal za notebook peniaze navyše“ je už osobná preferencia.

„Nemôžem pochopiť, prečo ľudia míňajú peniaze na notebooky spoločnosti Apple, keď môžu dostať to isté za polovičnú cenu“, toto už je počítanie peňazí iných ľudí.

Ak nie ste Jeff Bezos, všetky rozhodnutia o výdavkoch, ktoré urobíte, sú kompromisy. Môžete míňať dnes viac, lebo máte dobrú prácu a môžete si to dovoliť. . Alebo môžete míňať dnes menej, pretože chcete mať niečo aj na dôchodku. To všetko sú osobné rozhodnutia.

Spôsob, akým rozmýšľame o peniazoch iných ľudí, sa mení rovnako, ako sa meníte vy. To, čo ste vnímali ako nehospodárne v 25-ke, by sa mohlo zdať inak vo veku 35 rokov a pravdepodobne to budete vnímať celkom odlišne v 45-ke. Neexistuje žiadna správna suma výdavkov. Existujú iba obecné pravidlá a tie máme všetci nastavené trocha inak.