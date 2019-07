Kritici zlata: Príliš ho ovplyvňuje nálada na trhu

Zdroj: Fisher Investments

Jedna skupina investorov, si zlato volí, pretože uznáva argument, že poslúži ako zaistenie proti inflácii, slabnutiu dolára a nízkym sadzbám Fedu, ktorý sa opätovne chystá uvoľňovať menovú politik. Alebo že zlato je bezpečný prístav v čase kríz a vojen. A potom sú tu zástancovia zlata a technickej analýzy, ktorí tvrdia, že zlato by malo ďalej posilňovať. Ako ukazuje graf, cena v posledných týždňoch klesla, ale odraz od trendovej línie podporuje scenár ďalšieho rastu.

Kritici samozrejme oponujú, podľa nich si niektoré argumenty odporujú. V čase inflácie väčšinou sadzby rastú, takže zaistenie voči nízkym sadzbám a inflácii dohromady trocha pokrivkáva. Rovnako tak v časoch finančných alebo (geo) politických kríz môže dolár posilňovať, čiže zabezpečenie na jednu stranu zmysel nedáva.

Ani často spomínané nákupy zo strany centrálnych bánk, napríklad tureckej alebo ruskej, nie sú tak silným argumentom, ako by sa mohlo zdať. Graf ukazuje, že ani väčší záujem zo strany centrálnych bánk nezabránil silnému medvediemu trendu po roku 2011.

Z hľadiska dlhodobého vývoja to podľa kritikov investícií do zlata tiež nie je veľké terno. Od roku 1974, kedy sa zlato (opäť) voľne obchoduje, je jeho výkonnosť v porovnaní s akciami (a dokonca aj s dlhopismi) slabšia.

Kritici zlata väčšinou uvádzajú ako jednu z jeho najväčších nevýhod to, že neponúka žiadny pravidelný výnos, na rozdiel od dlhopisov alebo dividendových akcií. Hoci je to pravda, v súčasnosti v porovnaní s vládnymi bondmi, ktoré sa často obchodujú so zápornými alebo len minimálnymi úrokmi, môže zlato stále pôsobiť atraktívne. Na trhu je ale naďalej dostatok (i štátnych, nieto firemných) bondov s kladným výnosom. Zlato sa navyše nemôže rovnať dlhopisom, pokiaľ ide o nízku mieru volatility.

Zlato nemusí byť zlá investícia, jeho cena je ale možno až príliš ovplyvňovaná náladou na trhu, čo znižuje jeho silu ako dlhodobého a stabilného prostriedku uchovania hodnoty (či špekulácie na jej rast). V tomto smere majú dlhodobo akcie navrch, pretože firmy generujú zisky a ťažia z technologického pokroku a podobne.