Spomaľovanie ekonomiky už nie je dočasné, potrebné sú ďalšie stimuly

dnes 15:46 -

Spomaľovanie rastu ekonomiky eurozóny už nie je iba dočasná záležitosť a Európska centrálna banka (ECB) potrebuje prísť s ďalšími stimulmi, ak chce plniť svoj mandát. Povedal to koncom tohto týždňa pre nemecký denník Börsen-Zeitung člen Rady guvernérov ECB Olli Rehn.

K dlhoočakávanému zotaveniu zatiaľ nedochádza a vyzerá to tak, že ECB sa musí pripraviť na pokračovanie spomaľovania tempa rastu, ktoré bude dlhšie aj výraznejšie, povedal Rehn pre denník. "Ak naozaj chceme plniť svoj mandát, bude potrebné pristúpiť k ďalším menovým stimulom, a to dovtedy, dokiaľ nedôjde k zlepšeniu v ekonomických a inflačných vyhliadkach. Súčasné spomaľovanie rastu by sme už nemali považovať za dočasnú záležitosť," dodal.

Prezident ECB Mario Draghi už otvoril diskusie o ďalších menových stimuloch, keď minulý mesiac povedal, že ECB bude musieť konať, ak sa súčasná ekonomická situácia nezlepší. Podľa Rehna by kroky banky na podporu ekonomiky mohli zahŕňať zníženie úrokových sadzieb, úpravu výhľadu, prípadne obnovenie nákupov dlhopisov. Podobne sa predtým vyjadril aj Draghi.

Čo by sa z možných návrhov malo uprednostniť, Rehn neviedol. Ako povedal, o tom rozhodne Rada guvernérov, ktorá sa najbližšie zíde 25. júla. Ďalšia schôdzka ECB bude 12. septembra.

Ekonómovia sa zatiaľ nevedia zhodnúť, kedy by ECB mohla urobiť ďalší krok na podporu ekonomiky, či sa tak stane už koncom júla, alebo až na septembrovej schôdzke. Ako povedal jeden z ekonómov Carsten Brzeski z ING Bank, podľa neho skôr do úvahy pripadá septembrový termín, aj keď sa ten júlový úplne vylúčiť nedá. "Ak najbližšie dni do konania schôdzky 25. júla neprinesú ešte horšie makroekonomické údaje, očakávame, že ECB počká do septembrového zasadnutia," povedal Brzeski.

Čo sa týka nominácie Christine Lagardovej ako novej šéfky ECB, Brzeski neočakáva v nasledujúcom období výraznejšie zmeny v oblasti menovej politiky. Ako dodal, najbližšie kroky ECB, prípadne nové kolo kvantitatívneho uvoľňovania ešte pred jej nástupom do funkcie, donútia Lagardovú pokračovať v roku 2020 v politike nadstavenej Draghim.