Vidieť rozdiely

Aj vo finančnom svete nájdeme takéto rozdiely. Ben Carlsonsa rozhodol na ne upozorniť.



Rozdiel medzi portfóliom a plánom

Nick Murray vo svojej knihe napísal nasledovné. Portfólio nie je samo o sebe plánom. A portfólio, ktoré nie súčasťou plánu, je len formou špekulácie. Nemôže mať žiaden iný cieľ, než poraziť portfóliá ostatných ľudí. „Výkonnosť“ však nie je finančným cieľom. Ak vaše portfólio „prevyšuje“ to moje tak, že ja prídem k strate vo veku 76 rokov, a nedostanem sa k peniazom skôr než dosiahnem 82 rokov, veľmi nezáleží na tom keď budeme mať obaja 85 rokov. Sediac na lavičke ten rozdiel nebude hrať rolu. Bez ohľadu na to, aké ľahké je vybudovať portfólio, vždy bude oveľa ťažšie a dôležitejšie mať plán, pretože portfóliá sa týkajú výkonu, zatiaľ čo plány sa týkajú správania sa.

Rozdiel medzi dobrou radou a účinným poradenstvom

Dobrú radu nájdete všade. Nemusíte ani veľmi hľadať. Ľudia vo všeobecnosti vedia, čo majú robiť, aby zlepšili svoje zdravie, financie alebo životný štýl. Samotné poznanie však nikdy nestačí na zmenu správania sa. Dobrá rada vám povie, ako uspieť v niečom, zatiaľ čo efektívne poradenstvo vám ukáže cestu, ako uspieť. Dobrá rada je o taktike, zatiaľ čo efektívne poradenstvo vám pomôže vybudovať systém.

Rozdiel medzi dobrým produktom a dobrým obchodom

Dobrý produkt môže pomôcť vyriešiť problémy ľudí, zabaviť ich alebo poskytnúť hodnotnú službu. Existuje však množstvo bláznivo dorbých nápadov, ktoré ale nedokážu prežiť. Aby sa udržali na trhu, musia pochádzať zo skutočného biznisu, ktorý presahuje produkty alebo služby pre ľudí, procesy, vedenie a organizačnú kultúru. Ako študenti sme mali množstvo dobrých nápadov na rôzne vylepšenia, či nové produkty. Ale aj keby sa tieto veci začali vyrábať, asi by firmy stojace za nimi úspešné neboli. Chýbal by im totiž podnikateľský plán. Produkt je výsledok, ale podnikanie je proces. Proces vám dáva lepšiu šancu z dlhodobého hľadiska než jeden konkrétny výsledok.





Rozdiel medzi dobrou spoločnosťou a dobrou akciou

Profesionálni manažéri peňazí majú vždy dobré ospravedlnenie, keď zaostávajú za trhom. Každý vie, že aj tí najlepší z najlepších raz budú mať obdobia, v ktorých sa im dariť nebude. Ale z nejakého dôvodu im stačí mať po ruke ospravedlnenia, ktoré pomôžu investorom ako aj manažérom portfólia lepšie znášať situáciu, keď portfólio zaostáva za benchmarkom. Keď všetko ostatné zlyhá, siahne sa po ospravedlnení pre nedostatočnú výkonnosť. Napríklad, že to bola rally prašivej akcie nízkej kvality, ktorá predbehla tie naše vysoko kvalitné firmy. To by znamenalo, že všetci ostatní investori, ktorí vsadili na málo kvalitné podniky, musia byť idioti. Je to dokonalé ospravedlnenie, pretože sa cítite bystrejší ako všetci ostatní, aj keď všteci ostatní zarábajú viac peňazí ako vy. Niekedy môžu byť nekvalitné firmy výbornou investíciou pri správnej cene alebo ocenení. Niekedy môžu byť vysokokvalitné firmy otrasnou investíciou pri zlej cene alebo ocenení. Každý dnes vie, kto sú veľké spoločnosti. Výzvou je zistiť hodnotu týchto veľkých spoločností a očakávania zakotvené v ich cene.

Rozdiel medzi radou pre ostatných a tým čo v skutočnosti robíte

Stanoviť si vlastné ciele v oblasti zdravia môže pomôcť z hľadiska správania sa, pretože je to spôsob, ako sa chopiť zodpovednosti. Nevýhodou je, že každý má iný názor na to, ako zlepšiť svoj zdravotný stav. Určite poznáte odporúčania, napríklad na pravidelnú návštevu posilňovne od niekoho, kto tam v živote nevstúpil. To isté platí aj pre svet financií. Mnohé rady môžu byť užitočné a niektorí z tých, ktorí ich odporúčajú, pravdepodobne aj videli výsledky svojho odporúčania. Ale vedzte, že je vždy ľahšie poskytovať poradenstvo iným, ako sa riadiť týmito radami.