Nemecko zrušilo zmluvy na mýtny systém po verdikte súdu

Nemecko si vlani v decembri zvolilo pre výber mýta špecializované spoločnosti, a to konzorcium domácej CTS Eventim a rakúskej Kapsch TrafficCom. Kontrakt mal hodnotu 2 miliardy eur.

Hovorca ministerstva dopravy na otázku, či nemeckí daňoví poplatníci teraz nebudú musieť uhradiť škody za zrušenie kontraktu, odvetil, že to v tejto chvíli nebude komentovať.



Ani hovorca CTS Eventim nechcel komentovať zrušenie zmluvy. Poukázal však na vyhlásenie firmy v utorok (18. 6.), v ktorom sa uvádza, že zmluvy obsahovali ochranné opatrenia, ktoré majú zabrániť škodám pre spoločnosť a jej akcionárov.



„Toto platí aj v prípade, že by sa nemal zaviesť poplatok za infraštruktúru,“ vyhlásila CTS Eventim v utorok.

Hovorca spoločnosti Kapsch TrafficCom zatiaľ na otázky nereagoval.