 Sporitelia v druhom pilieri majú dostávať podrobnejšie výpisy z účtov, novela prešla do 2. čítania

Sporitelia v druhom dôchodkovom pilieri by mali od roku 2021 dostávať podrobnejšie výpisy z osobných dôchodkových účtov. Vyplýva to z vládnej novely zákona o starobnom dôchodkovom sporení, ktorú Národná rada SR posunula do druhého čítania. Novela zákona napríklad stanoví jednotný vzor výpisu z osobného dôchodkového účtu sporiteľa, ktorý bude obsahovať aj prognózy dôchodkov pre sporiteľa a informáciu o jeho dôchodkovom veku, resp. predpokladanom veku odchodu do dôchodku.

Ako uvádza rezort práce a sociálnych vecí, jej cieľom je poskytnúť poistencom, sporiteľom a účastníkom v individualizovanom dokumente komplexné informácie o aktuálnom stave ich dôchodkového zabezpečenia, podporiť ich finančné plánovanie v súvislosti s odchodom do dôchodku a zdôrazniť aj vplyv ich vlastných rozhodnutí na výšku príjmu na dôchodku.

Prvým krokom v tomto procese boli podľa ministerstva práce zmeny v zákone o doplnkovom dôchodkovom sporení, ktoré nadobudli účinnosť 1. januára 2019. „Návrh tohto zákona je v zásade druhou fázou, počas ktorej sa uskutočnia zmeny v príslušných ustanoveniach v druhom pilieri," uviedol rezort. V rámci tretej fázy sa má následne zlepšiť aj priebežná informovanosť o základnom systéme dôchodkového zabezpečenia, t.j. systéme sociálneho poistenia upraveného zákonom o sociálnom poistení.