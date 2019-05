Včely, ako horúca komodita, čoraz viac oslovujú zlodejov

Zdroj: nationalgeographic

Krádež včiel na stáva bežným zločinom, ktorý môže pripraviť včelárov o ich živobytie, upozorňuje National Geographic. "Je to dokonalý zločin. Vidíte osobu v bielom oblečení, vyzerá to ako včelár, ale tiež to môže byť zlodej."

Krádež včiel môže mať za následok nielen náklady na zaobstaranie nových rodín, ale aj omnoho väčšie škody. Hospodárske, ktoré vyplývajú z nedostatočného opelenia. Podľa agentúry Bloomberg, sa dá jedna krádež vyčísliť na viac ako milión dolárov.

Úle sú rozmiestnené bez dozoru, ich odcudzeniu väčšinou nič nebráni. Ale zlodeji musia mať určité znalosti, aby vedeli včely prepraviť bez toho, aby ich usmrtili.



V USA je prenájom včelých rodín mimoriadne lukratívny biznis, keďže Spojené štáty dodávajú zhruba 80 % svetového trhu mandlí. Zvýšenie dopytu po mandliach v Ázii priniesol nárast vývozu mandlí z USA o 380 %. Nedávny trend ukazuje, že cena mandlí opäť rastie. To podľa National Geographic znamená, že aj včely majú vyššiu cenu, keďže zohrávajú kľúčovú úlohu, aby sa plodina mohla rozmnožovať a rodiť.

"Keď sme začínali, poplatok za prenájom úľa bol päť dolárov za kus," povedal Daljit Rakkar, farmár zaoberajúci sa pestovaním mandlí. "Teraz je to 180 až 200 USD. Štandardom sú dva úle na aker (0,404685 hektára). Na včely minieme tento rok 500 000 USD.“