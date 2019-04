Akcie do konca roka klesnú o 30 % a nasledujúcich 12 rokov sa z toho budú spamätávať

Zdroj: BI

Foto: YT/Larry blasko;getty images

dnes 10:12 -

Americké akcie už takmer atakujú nové maximá, investori si môžu myslieť, že ich čaká dlhšie obdobie ziskov. Koniec koncov, pokračujúca 10-ročná akciová expanzia sa náhla prepadla vlani v decembri, ale odraz od dna opäť naštartoval rastový trend. Čo ťa nezabije, to ťa posilní. S tým ale nesúhlasí John Hussman, bývalý profesor ekonómie, ktorý je teraz prezidentom Hussman Investment Trust.

Po celé mesiace, dokonca roky tvrdí, že akcie sú nadhodnotené a podecembrové oživenie vníma ako poslednú z dlhých sérií býčích omylov postavených na iracionálne bujarej nálade. Hussman je presvedčený, že dnes sú akcie predražené viac ako v rokoch 1929 a 2000. Podľa Hussmana je za tým prílišná dôvera, ktorá napokon vyústi do kolapsu trhu. Oživenie od 24. decembra minulého roka je výstražný signál, investori by nemali mať klapky na očiach. „Investori pohŕdajú každým, kto tvrdí, že na druhej strane kopca môže byť útes."





O akej katastrofe Hussman hovorí? Očakáva dvojtretinovú stratu celkovej trhovej hodnoty. Má však aj aktualizovanú prognózu, akcie do konca roku 2019 klesnú o 30 %. Index S&P 500 stratí „ďalších 50 % svojej zostávajúcej hodnoty po zvyšok zostupného cyklu,“ povedal Hussman. "Koniec koncov, je to, ako keby trh stratil 65 % svojej papierovej hodnoty. To nie je ani tak prognóza ako základný scenár. A počas nasledujúcich 12 rokov S&P 500 dosiahne priemerné výnosy v priemere okolo nuly."



Hussman je permanentný medveď, jeho argumenty by sa však nemali brať na ľahkú váhu. V marci 2000 predpovedal, že technologické akcie prídu o 83 %, následne index Nasdaq 100 stratil „až nepravdepodobne presných“ 83 % v období rokov 2000 až 2002. V roku 2000 predpovedal, že index S&P 500 pravdepodobne zaznamená záporné celkové výnosy v nasledujúcom desaťročí. Rovnako sa táto predpoveď naplnila. V apríli apríli 2007 hovoril o tom, že S&P 500 môže stratiť 40 %, index následne odpísal 55 % v kolapse od roku 2007 do roku 2009.



V konečnom dôsledku, čím viac dôkazov Hussman objavuje okolo neudržateľných podmienok na akciovom trhu, tým viac sa investori obávajú. Iste, v tomto trhovom cykle sa ešte stále môžu objavovať výnosy, ale v akom momente sa rastúce riziko kolapsu stáva už neakceptovateľným?

To je otázka, na ktorú si investori musia odpovedať sami.