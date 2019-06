Ak máte pochybnosti: Dve rady, ako sa vyhnúť zlým finančným rozhodnutiam

Zdroj: HumbleDollar

Finančné rozhodnutia zahŕňajú v sebe množstvo premenných - vaše budúce príjmy, úrokové sadzby, vývoj cien bývania, daňové sadzby a ďalšie. Môžeme vytvárať rozumné predpovede, avšak v konečnom dôsledku tieto rozhodnutia vyžadujú, aby sme robili úsudky bez úplných informácií. Vo svojej knihe z minulého roka, Annie Dukeová ponúka dve stratégie, ktoré pomáhajú robiť lepšie rozhodnutia. Dukeová využila svoje odborné znalosti v oblasti vedy o inteligentnom rozhodovaní. V knihe "Myslenie v stávkach: robiť inteligentnejšie rozhodnutia, keď nemáte všetky fakty", odhaľuje čitateľom, ako prvky kognitívnej psychológie využiť pri skutočných životným rozhodnutiach. Ponúka dve stratégie.



Nikdy si nebuďte úplne istí

Ako bývalá hráčka pokru, Dukeová vie, nakoľko dôležité sú aj najmenšie podnety. Z tohto dôvodu ponúka celý rad odporúčaní, ako lepšie komunikovať. Napríklad vždy, keď diskutujete o finančnej otázke, s manželom, obchodným partnerom, právnikom alebo finančným poradcom, skúste sa vyhnúť otázke: „Si si istý? Skúste radšej alternatívu: „Nakoľko si si istý?“ Jednoduchá zmena, ale podstatná. Po prvé, uznávate tak skutočnosť, že pokiaľ ide o finančné rozhodnutia, existuje len veľmi málo absolútnych právd. Po druhé umožňuje zdravšiu výmenu myšlienok. Otázka „si si istý?“ Stavia druhú osobu do defenzívy. Je to otázka typu áno alebo nie a nikomu neumožňuje vyjadriť menej než istú úroveň dôvery bez toho, aby sa cítil porazený. Ale alternatívna formulácia „nakoľko si si istý?“ umožňuje otvorenejšiu diskusiu a tá môže viesť k dôkladnejšiemu rozhodnutiu.





Ako uplatníte tento princíp na svoje financie?

Keď prijímate finančné rozhodnutia, uvedomte si, že nemôžete si byť na 100 % istí, ako sa niečo vyvinie. Namiesto toho premýšľajte z hľadiska rozsahu možných výsledkov. Opýtajte sa sami seba: „čo by sa mohlo pokaziť?“ Pokúste sa vyčísliť, čo to pre vás znamená. Ak napríklad očakávate, že bude mať investícia približne 10 % návratnosť, položte si otázku: „čo by sa stalo, keby som namiesto toho stratil 10 % a možno aj viac?“ Zmenilo by to vaše rozhodnutie? Alebo viete podniknúť ďalšie kroky na ochranu pred týmto výsledkom?

Môžete si byť istí jedného. Že sa nemôžete ochrániť pred každým extrémnym scenárom. Napríklad že príde 90 % prepad trhu v štýle Veľkej depresie. To by však šlo o opakovanie relatívne nedávnych udalostí. 50 % pokles trhu sme za posledných 20 rokov videli dvakrát.

Vyhnite sa hodnoteniu na základe výsledku

Keď hráč pokra vyhrá, musí oddeliť šťastie od procesu. Ak to dokáže, môžu zlepšiť budúce výsledky a pochopiť, čo možno priradiť k zručnosti a čo možno pripísať náhodnosti. Podobne, keď hráč prehrá, pochopenie toho, čo by bolo najlepšie v porovnaní s pravdepodobnosťou, je rovnako významné. Iné je, keď hráči na základe výsledku omylom vyhodnotia svoju stratégiu v hre. Napríklad, ak hráč vyhrá, mohol by dospieť k záveru, že hral dobre. Aj keď sa to zdá logické, je to chyba, pretože prehliada potenciálnu úlohu šťastia. Tiež prehliada skutočnosť, že ostatní hráči mohli hrať zle. Je to pohľad na jeden výsledok na rozdiel od širšieho spektra pravdepodobností. Inými slovami, len preto, že niečo dopadne dobre, nemusí nevyhnutne znamenať, že ste postupovali podľa dobrej stratégie. A práve preto, že sa niečo ukazuje zlé, nemusí to znamenať, že ste postupovali podľa zlej stratégie.





Ako by ste mali uplatňovať tento princíp na svoje financie?

Aby ste sa vyhli dôsledkom pri hodnotení minulých rozhodnutí, uchovávajte si poznámky, v ktorých zdokumentujete všetky vaše hlavné finančné rozhodnutia. Stačí si zapísať základné fakty, spolu s odôvodnením, aby boli zrozumiteľné pre budúce použitie. To vám umožní prehodnotiť výsledky vašich rozhodnutí bez prepísania faktov vo vašej mysli tak, aby zodpovedali výsledku. Pri hodnotení rozhodnutí iných by ste mali byť opatrní. Ak investičný manažér prinesie skvelé výsledky, nepripisujte tento úspech výhradne jeho zručnostiam. Namiesto toho je lepšie zhodnotiť jeho stratégiu a spýtať sa: „koľko z toho bola vecou šťastia a koľko zručnosti?“