Konope - mánia, ktorá naberá na obrátkach

Zdroj: PR

Foto: SITA/AP

dnes 8:00 -

Konope je rastlina, ktorá bola dlho prevažnou väčšinou verejnosti odsudzovaná kvôli psychotropným účinkom, ktoré má na telo tetrahydrokanabinol (THC). Lenže okrem neho rastlina obsahuje aj kanabidiol CBD a vďaka pribúdajúcim štúdiám o jeho pozitívnych účinkoch na celý rad ochorení od migrény až po epileptické záchvaty, Alzheimera alebo rôzne druhy rakoviny a postupnú legalizáciu rastliny v ďalších štátoch sveta - akcie spoločností, ktoré konope spracúvajú mieria nahor. Ukazuje tak analýza xPartners.

Rast hodnoty firiem vyrábajúcich konopné výrobky na medicínske účely sme mohli pozorovať už počas minulého roka, kedy sa vyznačovali vysokou volatilitou podobne ako to bolo v čase ošiaľu, ktorý nastal okolo bitcoinu. Akcie spoločnosti Tilray, ktorá vstúpila na burzu v júli 2018 vzrástli o cca 250 percent. Počas roka si pripísala vyše 25 percent aj konkurenčná Canopy Growth.





Na rozdiel od vyššie spomínaných akcie spoločnosti Aurora Cannabis na konci roka v medziročnom porovnaní mierne oslabili, no od začiatku januára 2017 do decembra 2018 celkovo vzrástli o 192 percent. Podobný vývoj zaznamenali aj akcie firmy Aphria, ktoré za rovnaké obdobie posilnili v objeme 52 percent.

V prudko stúpajúcom trende konopným firmám pomohol najmä fakt, že začiatkom minulého roka bolo schválené používanie rastliny na rekreačné účely v Kalifornii a následne v októbri v Kanade. K pozitívnej eufórii investorov prispelo aj oznámenie výrobcu piva Corona, že do firmy Canopy Growth naleje 4 miliardy USD. Americký server CNN navyše prišiel s tvrdením, že spoločnosti by mali chystať aj spoločný konopný nápoj. Informáciu o tom, že uvažuje nad výrobou nápoja s obsahom CBD dokonca priniesla aj značka Coca-Cola.

Záujem investorov o tento trhový segment vnáša vietor do plachiet akciám konopných spoločností a ich vývoj pokračuje v zelených číslach aj v roku 2019. Hodnota Canopy Growth na kapitálových trhoch od januára vzrástla o 51 percent na úroveň tesne pod 60 CAD (45 USD) za akciu, akcie Auphrie si za rovnaké obdobie pripísali 58 percent a dosahujú hodnotu okolo 10 USD za akciu a hodnota Aurory Cannabis vzrástla dokonca o 74 percent na 12 CAD (9 USD) za akciu.





Akcie spoločnosti Tilray naopak od začiatku roka mierne oslabili o 2 USD a momentálne sa pohybujú na cene okolo 68 USD za akciu. Z dlhodobého hľadiska sa však stále nachádzajú vo výraznom zisku - keď pred ôsmimi mesiacmi vstúpila firma na burzu, cena za jednu akciu sa pohybovala nad 22 USD. A to je len zlomok všetkých firiem, ktoré je možné v tomto segmente obchodovať.

Existujú aj konopné ETF ako napríklad Horizons Marijuana Life Sciences Index alebo Redwood Marijuana Opportunities Fund, ktorých aktíva sa pohybujú na úrovni miliónov USD, no keďže sa obchodujú pomerne krátko, vyznačujú sa vysokým ocenením rizika.

Z dlhodobého hľadiska predstavuje konope zaujímavú investíciu, nakoľko jeho potenciál sa stále skúma, jeho využitie sa rozširuje a záujem investorov sa sústreďuje týmto smerom. Bolo totiž preukázané, že dokáže efektívne tlmiť bolesť a pôsobí protizápalovo. Keďže výskum účinkov rastliny na organizmus bol ešte donedávna nedostatočný, neustále vznikajú nové štúdie, ktorých výsledky hovoria v prospech kontroverznej rastliny. V niektorých štátoch je jej používanie legalizované úplne - napríklad v Španielsku, Uruguaji alebo Severnej Kórei. Okrem toho je využívanie konope na lekárske účely je celkovo povolené vo väčšine štátov Severnej Ameriky a Európy, hoci zákony v nich sa líšia.

V prípade, že sa neobjaví nejaký negatívny fundament, ktorý by mohol tento vývoj narušiť, je pravdepodobné, že akcie konopných firiem budú aj naďalej prosperovať a v prípade prelomových objavov vo farmaceutickom využití konope by mohli dosiahnuť aj nové maximá.

Pokiaľ máte záujem o obchodovanie, xPartners ponúka možnosť investovať nielen do cenných papierov konopných firiem a ich derivátov, ale aj do radu ďalších inštrumentov na kapitálových trhoch. Na druhú stranu berte do úvahy, že obchodovanie je rizikové a Vaša celá investícia môže byť vystavená riziku.



Autorkou je Olívia Lacenová, hlavná analytička xPartners

Upozornenie na riziká: Finančné rozdielové zmluvy sú zložité nástroje a sú spojené s vysokým rizikom rýchlych finančných strát v dôsledku pákového efektu. Na 71.21 % účtov retailových investorov dochádza k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami u tohto poskytovateľa. Mali by ste zvážiť, či chápete, ako finančné rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko, že utrpíte finančné straty. Obchodovanie s pákovými produktmi, ako sú CFD a FX, zahŕňa podstatné riziko straty a nemusí byť vhodné pre všetkých investorov. Obchodovanie s takýmito produktmi je riskantné a môže spôsobiť stratu celého investovaného kapitálu.