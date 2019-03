Levi Strauss mieri opäť na burzu, akcionári budú mať zviazané ruky

Zdroj: marketwatch

Foto:TASR/AP

dnes 10:59 -

Pod vedením Goldman Sachs je 12 upisovateľov, ktorí majú prístup k ďalším 5,5 miliónom akcií. Levi’s plánuje využiť výnosy na „všeobecné firemné účely“ vrátane prevádzkových nákladov, hoci by mohla využiť aj časť peňazí na akvizície a strategické investície.

Prvé Levi’s IPO bola ponuka v roku 1971, v roku 1985 bola to bola ponuka privátna. Hoci si firma spája predovšetkým s džínsami, predáva aj šaty, topánky a doplnky. Vlastní tiež značku Dockers, Signature Denizen. Spoločnosť mala vo fiškálnom roku 2018 tržby vo výške 5,6 mld. USD v troch geografických oblastiach: v Amerike, ktorá generovala 55 % tržieb, Európe s 29 % a Ázii, ktorá zahŕňa Stredovýchod a Afriku, s 16 %.

Levi’s ide na burzu v čase, keď maloobchod stráca 1,2 % v decembri, čo bude mať vplyv na hrubý domáci produkt, kvôli neistote týkajúcej sa obchodného napätia medzi USA a Čínou, zmenou spotrebiteľských nákupných návykov, prebiehajúcom zatváraní obchodov. Len niekoľko hodín predtým, ako Levi’s oznámila svoju cenu pre IPO, akcie Guess klesli po neuspokojivej správe o zárobkoch firmy. Ale podľa Levi’s má spoločnosť svoj ikonický status „bez námahy“, čo pracuje v jej prospech. „Tento prístup umožnil, aby šla značka Levi’s s dobou a nepretržite oslovovala nové, mladšie publikum, zatiaľ čo naše bohaté dedičstvo naďalej ovplyvňuje význam a príťažlivosť demografického vývoja,“ napísala spoločnosť vo svojom prospekte. Spoločnosť tvrdí, že za posledné dva roky zvýšila svoje marketingové úsilie, aby sa stala súčasťou športových podujatí a hudobných festivalov. Spája sa s menami ako Beyoncé, či Justin Timberlake.







Spoločnosť plánuje prijať dvojakú štruktúru akcií. Každá akcia triedy A bude mať nárok na jeden hlas, pričom každá akcia triedy B bude mať 10 hlasov. Tie triedy B budú v prvom rade vlastniť potomkovia zakladateľa spoločnosti Levi’s čo je dôležité pre každého investora, ktorý plánuje kúpu akcií. „Potomkovia rodiny Levi Strauss majú možnosť kontrolovať výsledok záležitostí predložených na schválenie akcionárom, čo obmedzí vašu schopnosť ovplyvňovať korporátne záležitosti,“ uviedol prospekt.

V krajinách po celom svete, kde Levi’s podniká, vlády prijímajú nariadenia na riešenie dopadu klimatických zmien. Tieto predpisy by mohli vyústiť do nového požadovaného súladu zo strany Levi’s alebo jej obchodných partnerov. To by ale mohlo firmu poškodiť. „V dôsledku toho môžeme zaznamenať zvýšenie nákladov na energiu, výrobu, dopravu a suroviny, kapitálové výdavky alebo poistné a odpočítateľné položky,“ uviedla spoločnosť. „Nekonzistentnosť právnych predpisov a nariadení medzi jurisdikciami môže ovplyvniť aj náklady na dodržiavanie týchto zákonov a nariadení.“