Maduro zatvára hranicu s Brazíliou, na rad má prísť aj izolácia od Kolumbie

Zdroj: CNBC

Foto: SITA/AP

dnes 13:35 -

Venezuelský prezident Nicolas Maduro tento krok považuje za potrebný v trvalej snahe zabrániť tomu, aby sa do krajiny dostali desiatky miliónov dolárov v podobe humanitárnej pomoci. "Je lepšie predchádzať, než ľutovať," povedal Maduro. Politické napätie vo Venezuele dosahuje bod varu, chudobou postihnutý národ sa ocitol uprostred najhoršej humanitárnej krízy v západnej časti pologule za uplynulé roky.

Brazílska vláda, ktorá uznáva vedúceho predstaviteľa opozície Juana Guaida za právoplatného dočasného prezidenta Venezuely, sa zaviazala, že počas víkendu pomôže pri úsilí dostať do krajiny humanitárnu pomoc. V sobotu sa od stoviek tisíc dobrovoľníkov očakáva, že pomôžu Guaidovi doviesť do krajiny potraviny či hygienické potreby. Pomoc je naplánovaná presne jeden mesiac po tom, ako vodca Národného zhromaždenia vystúpil v uliciach hlavného mesta a vyhlásil sa za legitímneho prezidenta Venezuely. Maduro však odmieta odovzdať moc a stále má podporu ozbrojených síl. Dôsledne odmietol vpustiť zahraničnú pomoc do Venezuely a nazval ju "politickou šou" a maskovaním invázie USA.





Uzavretie hraníc s Brazíliou nasleduje po vládnom vyhlásení, že krajina zablokuje leteckú a námornú dopravu medzi Venezuelou a troma ostrovmi Karibského Holandska. Guaido predtým menoval Curacao, Arubu a Bonaire ako body pomoci. Venezuelská armáda opätovne potvrdila že podporuje Madura, pričom uviedla, že si bude dávať pozor na prípadné narušenie hraníc. Ozbrojeným silám sa doteraz podarilo zablokovať zásielky pomoci Spojených štátov ktoré do krajiny prešli hranicou s Kolumbiou.

Juan Guiado

Guaido označil sobotu za bod zlomu, kedy sa podľa neho pomoc dostane do Venezuely "tak či onak" s pomocou viac ako 600 000 dobrovoľníkov. Povedal, že sa pripojí k aktivistom na kolumbijskej hranici, kde opozícia údajne plánuje vyhodiť do vzduchu most, ktorý blokuje Maduro.

Čím viac sa približuje sobota, tým viac rastie napätie medzi Madurom a Guaidom, čo vyvoláva obavy z násilia. Okrem zmierňovania zničujúceho nedostatku základného tovaru vo Venezuele sa navrhovaný krok opozície pre poskytnutie pomoci vo všeobecnosti považuje za pokus o podkopanie Madurovej autority. Práve vzhľadom na politickú situáciu vo Venezuele veľké medzinárodné organizácie vyjadrili svoju neochotu, pokiaľ ide o poskytovanie humanitárnej pomoci. Medzinárodný výbor Červeného kríža a Červeného polmesiaca v spoločnom vyhlásení uviedli začiatkom tohto mesiaca, že sa nemôžu zúčastniť na pomoci citujúc "základné princípy nestrannosti, neutrality a nezávislosti".





Tlak na odstúpenie Madura rastie. Pod socialistickým vodcom krajina absolvovala dlhý ekonomický kolaps, poznačený hyperinfláciou, nárastom amerických sankcií aj kolapsom produkcie ropy. Výsledkom je, že asi tri milióny Venezuelčanov krajinu opustilo za posledných päť rokov, do zahraničia utiekli kvôli zhoršujúcim sa životným podmienkam.