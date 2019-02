Najväčšia lodná spoločnosť na svete: Globálna obchodná vojna sa práve začala

Zdroj: QZ

Foto: SITA/AP

dnes 10:57 -

Obchodná vojna je len na začiatku, povedal Skou. "Aj keby Čína a USA našli spoločnú reč a urobili obchodnú dohodu, nebol by to koniec obchodného napätia - to znamená, že USA presúvajú svoju pozornosť viac do Európy a tam sa otvára ďalšie kolo," upozornil s tým, že to ešte nepremýšľa o dôsledkoch čoraz pravdepodobnejšieho tvrdého Brexitu.

Výnosy spoločnosti už boli ovplyvnené týmto napätím a Skou očakáva ďalšie zníženie zisku v nasledujúcich mesiacoch, čím poslal akcie Maersk nižšie o 10 %.





Nie je to len obchodná vojna, ktorá by mala znepokojovať investorov. "Vidíme jednoznačne, že globálny hospodársky rast slabne," uviedol Skou a poukázal predovšetkým na pokles v Číne a v Európe. Očakáva, že rast dopytu po kontajneroch sa tento rok spomalí o 1 až 3 %, čo je medziročný pokles o takmer 4 %, čo sa v oblasti lodnej dopravy považuje za výrazný pokles. Finančná šéfka firmy Carolina Dybeck Happe to ešte doplnila. "Máme tu spomalenie Číny. Máme tu Brexit, či už tvrdý alebo nie. A máme stu slabšie ekonomické vyhliadky."

Je ťažké predstaviť si horšie správy pre lodnú spoločnosť, hoci to isté platí aj pre globálny obchod všeobecne.