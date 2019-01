Jeff Bezos sa rozvádza

Zdroj: CNBC

"Chceme, aby si ľudia dozvedeli o vývoji nášho života. Ako to vie naša rodina a blízky priatelia, po dlhom období láskyplného obdobia a skúšobného rozchodu sme sa rozhodli rozviesť a pokračovať v spoločnom živote už ako priatelia," píše sa v tweete.



Manželský pár minulý rok založil charitatívny fond, nazvaný Day One Fund. Vyhlásenie naznačuje, že budú naďalej spolupracovať na tomto úsilí. "Mali sme skvelý spoločný život ako manželský pár a tiež vidíme skvelú budúcnosť ako rodičia, priatelia, partneri v podnikoch a projektoch a ako jednotlivci, ktorí sa venujú podnikaniu a dobrodružstvu", píše sa v tweete.







MacKenzie Bezosová, 48-ročná spisovateľka, je často citovaná v príbehu firmy Amazon, pretože podporila svojho manžela v prechode z Wall Street do e-commerce.



Akcie spoločnosti Amazon sa okamžite po oznámení mierne pohli, ale neskôr tieto straty zmazali.